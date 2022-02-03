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Диетологи нашли новое полезное свойство чернослива

3 февраля 2022, 19:16

По словам экспертов и их коллег-исследователей, люди, которые в ходе исследования ели чернослив, слабее чувствовали голод и употребляли меньше калорий.

Чернослив
Диетологи нашли новое полезное свойство чернослива / ua.depositphotos.com

Американские диетологи обнаружили неожиданное свойство чернослива. В исследовании, опубликованном в Journal of Nutrition Bulletin, они заявили, что он снижает тягу к сладкому.

По словам экспертов, люди, которые в ходе исследования ели чернослив, слабее чувствовали голод и употребляли меньше калорий. Этот продукт специалисты назвали одним из лучших для перекуса. Так, диетолог Лорен Манакер отметила, что чернослив может заменить сладкоежкам вредные десерты. Она добавила, что этот сухофрукт насыщен натуральными антиоксидантами, витаминами и минералами и клетчаткой. В каждом содержится примерно 3,5 грамма природных сахаров и 0,5 грамма клетчатки.

К слову, ранее американские врачи и диетологи назвали благоприятные последствия употребления рыбы два раза в неделю. По словам врача-диетолога и автора книг о здоровом питании Джексон Блэтнер, эта группа продуктов богата кислотами омега-3, которые крайне полезны для мозга: они помогают его клеткам бороться с возрастными изменениями, загрязнением воздуха и другими неблагоприятными факторами.

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Напомним, ранее эксперты рассказали, какой диетой можно решить проблемы с поджелудочной железой.

До того ученые ответили на вопрос, можно ли есть вечером во время диеты.

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здоровье чернослив
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