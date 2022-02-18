Диетолог развеяла популярное заблуждение о сале/ ua.depositphotos.com

Людям, которые страдают от проблем с сердечно-сосудистой системой, вовсе не обязательно полностью исключать сало из рациона. Об этом в комментарии РИА Новости заявила известный диетолог Анастасия Егорова.

"Сало полезно, как и любой другой животный жир. Сало близко к растительным маслам по содержанию незаменимых жирных кислот: олеиновой, линоленовой, линолевой, пальмитиновой — эти кислоты называют витамином F. В сале большое содержание витаминов А, D, Е и каротина", — поделилась мнением Егорова.

Однако специалистка предупредила, что все хорошо в меру. Если съедать небольшой кусочек сала раз-два в неделю, говорит Егорова, то организм скажет вам спасибо. Но вот если сало есть вместо еды на завтрак, обед и ужин — то это проведет к проблемам со здоровьем.

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Напомним, как сообщал Главред, цена на сало в Украине побила все рекорды и снижаться не будет. Кроме того, на рынке образовался дефицит этого популярного продукта, так как хозяйства страны перешли на так называемые мясные породы свиней - на них был больший спрос и выращивать их проще.

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