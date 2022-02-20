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Диетолог разоблачили очень популярный миф о кофе

20 февраля 2022, 07:10
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Во многих случаях, говорит диетолог Пуджа Махиджа, многие люди вновь начинают "заглушать" сонливость кофе, что в итоге приводит к бессоннице.

Кофе
Диетолог разоблачили очень популярный миф о кофе / ua.depositphotos.com

Всем людям, которые желают взбодриться, нужно лишь слегка перекусить, а не пить кружками кофе. О реальном влиянии этого напитка на организм заявил индийский диетолог Пуджа Махиджа на своей странице в социально сети Instagram.

По словам специалиста, кофе помогает далеко не всем, поскольку его основное вещество (кофеин) лишь забивает в мозгу аденозин, вызывающий сонливость, и создает ложное ощущение прилива сил.

После этого мозг начинает создавать новые рецепторы, которые в течение дня заполняются тем же аденозином. В таких случаях многие вновь начинают "заглушать" сонливость кофе, что в итоге приводит к бессоннице.

Пуджа Махиджи добавила, что именно по этой причине одни люди из-за кофе начинают страдать от бессонницы, тогда как другие спокойно засыпают после одной чашки ‒ все зависит от того, какое именно вещество попало в рецепторы.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что диетолог Светлана Фус предупредила, что семена льна противопоказаны детям до трех лет. Они могут навредить всем людям, у которых есть камни в желчном пузыре, и конкретно женщинам, у которых есть гинекологические заболевания.

До того Фус сообщала, что есть три важных правила здорового питания, первое — должно быть гармоничное соотношение энергии, которую человек получает с едой на протяжении дня, и энергии, которую он расходует.

viber
здоровье кофе организм
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