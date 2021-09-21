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Диетолог рассказала, существуют ли бюджетные суперпродукты

21 сентября 2021, 04:49
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Помимо всего прочего, говорит диетолог, суперпродукты помогают человеческому организму гораздо более тщательно регулировать уровень сахара в крови.

Продукты
Диетолог рассказала, существуют ли бюджетные суперпродукты / ua.depositphotos.com

Семена льна, морская капуста и гречка – самые бюджетные суперпродукты. Об этом написала известный диетолог Ольга Деккер на своей странице в социальной сети Instagram.

По ее словам, семена льна содержат массу полезных веществ: витамины групп А, В, Е и F, железо, кальций, магний, цинк. Кроме того, они богаты ненасыщенными жирами Омега-3 и Омега-6, а также клетчаткой. Благодаря им в значительной степени снижается риск развития онкологических болезней, нормализуется работа сердца и желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, такие суперпродукты помогают регулировать сахар в крови, отмечает эксперт. В морской капусте, помимо витаминов, есть много йода. Продукт обладает очищающим действием, выводя токсины из организма. Данный продукт Деккер советует включать в рацион при заболеваниях щитовидной железы и для профилактики рака, однако у него есть противопоказания, в связи с чем необходима консультация специалиста.

Гречка богата белком и не содержит крахмал или глютен. В ней много витаминов группы В, антиоксидантов, железа, а также клетчатки, которая отвечает за нормальное функционирование желудочно-кишечного тракта и чувство насыщения, заявила специалист.

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Напомним, ранее шотландские ученые из Абердинского университета выяснили, что низкокалорийные диеты могут продлить жизнь.

По мнению ученых, низкокалорийные программы питания позволяют на 18% снизить риск ранней смерти у людей с избытком массы тела.

Как заявила соавтор данного исследования Элисон Авенель, наиболее полезны диеты с низким содержанием жира, сахара и рафинированных углеводов.

viber
здоровье диетолог
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