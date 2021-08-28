Диетолог рассказала продукты, которые способны улучшить работу мозга / ua.depositphotos.com

Стимулированию работы мозга могут помочь рыба, орехи, куркума и овощи. Об этом сообщает портал РИА Новости со ссылкой на мнение диетолога Марины Макухи.

По словам медика, клетки головного мозга ‒ нейроны ‒ нуждаются в поступлении полезных веществ. Во время учебы, умственной активности и напряженной деятельности их потребность в этих веществах существенно возрастает. Специалист подчеркнула, что сбалансированный рацион является залогом здоровой мозговой деятельности.

Диетолог добавила, что человеку следует употреблять правильные полиненасыщенные жиры, которые содержатся в жирной морской рыбе, орехах, растительных маслах.

"Эти вещества способны регулировать холестериновый обмен, принимают участие в метаболизме, имеют высокую питательную ценность для организма в целом и головного мозга в частности", — сказала она.

Макуха подчеркнула, что такие вещества, как магний, цинк и селен, содержащиеся в шоколаде и бананах, способны улучшать память, настроение, концентрацию внимания и работоспособность мозга.

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"Витамин D важен в формировании скорости реакций и качестве запоминания - он содержится в молоке и морепродуктах", —подытожила она.

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Напомним, ранее сообщалось, что коллектив итальянских и японских ученых составил топ-3 суперпродуктов, которые значительным образом улучшали работу головного мозга.

До того ученые объяснили, чем полезен шоколад для здоровья сердца и мозга. Врач-диетолог Оксана Скиталинская рассказала, какие продукты улучшают память.