Диетолог рассказала о пользе квашеных овощей: сколько их можно есть в день

Квашеные продукты не нужно путать с маринованными, которые являются менее полезными / ua.depositphotos.com ​

Квашеные овощи – незаменимый продукт в осенне-зимний период. Они помогают защититься от простуды и поддержать иммунитет. Диетолог Светлана Фус рассказала о пользе квашеных овощей и фруктов.

По ее словам, квашение - это натуральный источник пробиотиков. Поэтому квашеные продукты называют пробиотической пищей, которая эффективно защищает от возбудителей простуды и укрепляет иммунитет, написала эксперт в Instagram.

Кроме того, по словам диетолога, квашеные овощи являются одним из лучших натуральных энтеросорбентов, то есть они могут помочь организму избавиться от токсинов. При этом достаточное количество пищевых волокон в овощах придают сытости.

Молочная кислота, которая образуется при квашении, снижает уровень рН, благодаря чему улучшается процесс переваривания пищи, повышается усвоение питательных веществ организмом.

Фус объяснила, что квашеные продукты не нужно путать с маринованными, которые готовят с добавлением уксуса и пастеризуются, поэтому являются менее полезными.

Когда и сколько можно есть квашеных овощей

"Но надо помнить, что квашеные продукты содержат много соли, поэтому употреблять их в большом количестве не рекомендую. Они должны быть частью (примерно треть) от дневного количества овощей. Это ориентировочно половина стакана (60-120 грамм) квашеных овощей один раз в день. Ешьте их в первой половине дня и на обед. В холодное время регулярно добавляйте квашение к своему рациону", - посоветовала диетолог.

Как сообщал Главред, ранее Светлана Фус рассказала о пользе кабачков и объяснила, кому и почему их обязательно нужно кушать.