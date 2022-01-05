Диетолог рассказала, можно ли "сбить" калорийность блюд с майонезом / ua.depositphotos.com

Популярный среди украинцев майонез имеет довольно скандальную репутацию. Ведь многие медики считают его кулинарным злом ‒ в первую очередь, по причине высокой калорийности. Об этом рассказала в комментарии Радио Sputnik известный диетолог Анна Мелехина. Но, говорит медик, снизить вред для организма от такого соуса вполне возможно.

Состав майонеза достаточно безобиден, в него входят яйца, растительное масло, горчица, уксус, сахар и соль, отметила Мелехина. Соус не причинит вреда организму, если использовать его в небольшом количестве, считает она.

Майонез не так калориен, как другая заправка для салатов — растительное масло, говорит диетолог. В ста граммах соуса содержится в среднем 600 килокалорий, а в таком же количестве масла — 900 килокалорий. При этом жирность традиционных сортов майонеза составляет 67%, а растительного масла — 99%.

Однако майонезом принято щедро заправлять и без того сытные салаты. А во время застолья после оливье, селедки под шубой или мимозы переходить к мясным блюдам, напомнила Мелехина. И вот это очень вредно для организма.

Диетолог рассказала, как снизить калорийность заправки для салатов, не отказываясь от любимого соуса.

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"Если есть желание снизить калорийность соуса, то можно его смешать или с греческим йогуртом в соотношении 50/50, или с нежирной сметаной (10-15 процентов). Если нравится вкус майонеза, то можно сочетать его с лимонным соком, кетчупом и другими соусами, что позволит создать более яркий букет вкусов и, что немаловажно, снизить, пусть даже и незначительно, его калорийность", — подытожиа Мелехина.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые выяснили, чем именно опасно для здоровья одиночество. Всего в исследования международной группы ученых участвовали 470 тысяч человек.

До того медики утверждали, что дозированное употребление спиртных напитков улучшает метаболизм глюкозы и жиров, а также снижает уровень инсулина.