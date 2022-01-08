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Диетолог рассказала, кому категорически нельзя есть красную рыбу

8 января 2022, 11:13

Красная рыба очень полезна и для мужчин, и для женщин, но некоторым людям стоит исключить ее из рациона, чтобы не "заработать" проблемы со здоровьем.

красная рыба
Красная рыба очень полезна и для мужчин, и для женщин / Фото pixabay.com

Красная рыба - лосось, семга, кета и форель - занимает почетное место на праздничных ужинах и званых обедах. Она не только очень вкусная, но и полезная, так как является источником ненасыщенных жиров Омега-3, аминокислот и витаминов. При этом некоторым людям красную рыбу все же стоит исключить из рациона.

Красная рыба - польза

За счет полезных жиров красная рыба улучшает обмен веществ, укрепляет стенки сосудов, нормализует артериальное давление, в результате чего снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Красная рыба также богата витамином Е, который улучшает зрение, а также содержит триптофан, из которого образуется мелатонин для качественного сна.

Что будет, если каждый день есть красную рыбу

Регулярное употребление красной рыбы является эффективной профилактикой ряда болезней, в частности, Альцгеймера, проблем с сердцем.

Красная рыба способствует улучшению состояния нервной системы, полезна при беременности, стимулирует обмен веществ.

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Также наличие антиоксидантов предотвращает нежелательное воздействие свободных радикалов.

Употребление лосося, форели, осетра, сёмги позволит забыть о синдроме хронической усталости. Людям, работа которых связана с постоянной умственной деятельностью, такой деликатес позволяет сконцентрировать внимание и улучшить память.

Какая красная рыба самая полезная

Самые полезные виды красной рыбы - это лосось, семга, кижуч, кета и форель.

Красная рыба - польза для женщин

Огромное количество Омега-3 жирных кислот в рыбе и широкий перечень в ней витаминов и микроэлементов благотворно влияют на женское здоровье.

"Регулярное употребление рыбы снижает интенсивность ПМС и климактерического синдрома, поддерживает упругость кожи, предотвращает развитие заболеваний молочных желез и женской половой сферы. Витамин D восстанавливает минеральный баланс костной ткани и предотвращает появление остеопороза. Такое свойство особенно актуально для женщин после менопаузы", - рассказала РИА новости диетолог.

Красная рыба - польза для мужчин

Данный деликатес для мужчин является хорошим афродизиаком, который повышает потенцию.

Полезные элементы, которые содержатся в красной рыбе, снижают вероятность развития рака простаты.

Для мужчин, которые занимаются тяжёлой работой, спортом или регулярно посещают фитнес-центры, рекомендуется регулярно употреблять мясо лосося, сёмги или форели, так как оно позволяет быстро восстановить жизненные силы и обеспечить организм достаточным количеством питательных элементов.

Сколько красной рыбы можно есть в день

Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять не менее трех порций рыбы в неделю. Одна порция - 100 грамм рыбного филе без кожи и костей.

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Кому нельзя есть красную рыбу

Нутрициолог Алена Степанова рассказала РИА Новости, что этот продукт нужно аккуратно вводить в рацион при пищевой непереносимости, проблемах с печенью и желчным пузырем.

Также важно правильно выбирать красную рыбу.

"Если продукт бледного окраса, то это может указывать на ее несвежесть. Если красная рыба очень яркая, то, возможно, корм для нее содержал красители", - объяснила эксперт.

Степанова советует не жарить красную рыбу, а тушить, варить или готовить на пару - так удастся сохранить все полезные свойства.

"Красная рыба отлично подходит для вечернего приема пищи в качестве легкоусвояемого белка", — сказала нутрициолог.

Как сообщал Главред, известный медик-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал, какая рыба накапливает тяжелые металлы, в том числе ртуть.

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