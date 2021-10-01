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Диетолог рассказала, какой овощ поможет бороться с простудами осенью

1 октября 2021, 02:34

За выработку иммунных клеток в организме, как правило, отвечает щитовидная железа. А вот для ее эффективной работы телу требуется йод в нужных количествах.

Простуда
Диетолог рассказала, какой овощ поможет бороться с простудами осенью / ua.depositphotos.com

Каждый год осенью иммунитет людей подвергается серьезному испытанию − из-за постоянного риска заразиться каким-либо вирусом. Способна помочь организму в укреплении иммунитета морская капуста. Об этом заявила в интервью Радио Sputnik известный диетолог и кандидат медицинских наук Римма Мойсенко.

За выработку иммунных клеток отвечает щитовидная железа, для эффективной работы которой требуется йод. Необходимое количество этого вещества содержится в морской капусте.

"Морская капуста – это хороший источник йода. Чтобы заботиться о щитовидной железе и работе иммунной системы, надо добавлять в рацион морскую капусту. Она подходит для любого приема пищи – и как самостоятельное блюдо, и в качестве гарнира к мясному блюду. Если мы будем ее употреблять в небольшом количестве каждый день или в большем количестве, но через день, то это будет большой плюс для нашего иммунитета", — отметила диетолог.

Мойсенко также подчеркнула, что темный цвет продукта свидетельствует о высоком содержании йода. Самой полезной является ферментированная капуста, однако сушеная также содержит достаточно йода.

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Напомним, ранее эксперты заявляли, что список травм и повреждений организма, которые случаются у людей, злоупотребляющих работой с гаджетами, постоянно растет.

Ученые установили - люди, которые курят сигареты с никотином, в большинстве случаев заражаются коронавирусом COVID-19 быстрее, а болезнь протекает у них с гораздо более серьезными осложнениями (чем у тех, кто не курит совсем).

viber
здоровье иммунитет капуста
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