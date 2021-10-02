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Диетолог рассказала, чем полезны груши и кому их нельзя кушать

2 октября 2021, 02:16

Груша не только вкусная, но и очень полезная. Однако людям с обострившимися болезнями органов пищеварения лучше воздержаться от употребления груш всех видов.

груши
Груши можно кушать не всем, есть противопоказания / Фото ua.depositphotos.com

С началом осени пришел и сезон груш. Этот сочный и ароматный фрукт придется по вкусу многим, но вот кушать его все же можно далеко не всем. Диетолог Светлана Фус рассказала о полезных свойствах груш и объяснила, кому они противопоказаны.

Чем полезна груша

Груши являются натуральным источником пищевых волокон: в ста граммах фрукта содержится 14% суточной потребности, написала диетолог в Instagram.

Груша содержит кремний - 17%, медь - 10%, железо - 12% и калий - 6%.⁣⁣

"Витамина С в ней немного - 5-6%. Например в яблоке - 11% в 100 г от суточной потребности. Среди других ценных компонентов - витамины группы В, особенно фолиевая кислота (В9), фенольные соединения, дубильные вещества (танины). Эти полезные вещества содержатся преимущественно в кожуре плода", - отметила эксперт.

В мякоти груши содержатся простые углеводы: 10-12 г на 100 г фрукта.

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"Преобладает фруктоза, как и в яблоке, но груша содержит еще и сладкий сорбитол, поэтому она слаще яблок. Следите за употреблением сладких фруктов. Чрезмерное потребление не только сладостей, но и фруктов может привести к избыточному весу", - предупредила Светлана Фус.

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Соединения калия, содержащиеся в грушах, обладают мочегонными свойствами и способствуют выведению солей. Фолиевая кислота играет важную роль в процессах кроветворения, фенольные соединения укрепляют капилляры, оказывают противовоспалительное действие.⁣⁣

Кому нельзя кушать груши

"При обострении болезней органов пищеварения от груш лучше воздержаться: в них много клетчатки, которая раздражает слизистую оболочку кишечника и усиливает перистальтику и много фруктозы, которая при чрезмерном употреблении может вызвать повышенное газообразование", - отметила диетолог.

Ранее сообщалось, что груши - полезные фрукты, в которых есть много витаминов и полезных веществ. Но грушу нельзя есть на голодный желудок и у нее есть ряд категорических противопоказаний.

Как сообщал Главред, ранее диетолог Светлана Фус перечислила все благотворные свойства черники.

viber
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