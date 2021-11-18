Диетолог рассказал, существует ли идеальный низкокалорийный продукт / ua.depositphotos.com

Стручковая фасоль богата полезными свойствами и пользуется доверием у сторонников здорового образа жизни. Об этом заявила в комментарии РИА Новости диетолог-эндокринолог Анастасия Тараско.

"Стручковая зеленая фасоль — это один из любимых овощей диетолога, потому что она низкокалорийна (всего около 18 килокалорий), легко усваивается (в отличие от других видов фасоли и бобовых), содержит большое количество витаминов и микроэлементов. Ее советуют использовать и в лечебном, детском питании, а особенно она рекомендуется женщинам детородного возраста, потому что содержит большое количество фолиевой кислоты, которая способствует нормальному функционированию репродуктивной системы и играет ключевую роль в развитии плода при беременности", — сказала она.

Как говорит Тараско, среди микроэлементов особенно выделяются калий, железо, медь, а железо и медь участвуют в кроветворении. И именно поэтому употребление стручковой фасоли полезно для профилактики анемии.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые выяснили, чем именно опасно для здоровья одиночество. Всего в исследования международной группы ученых участвовали 470 тысяч человек.

До того медики утверждали, что дозированное употребление спиртных напитков улучшает метаболизм глюкозы и жиров, а также снижает уровень инсулина.