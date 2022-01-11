Диетолог рассказал о продуктах, без которых организм быстро стареет / ua.depositphotos.com

Есть продукты, отказ от которых в зимний период неблагоприятно скажется на состоянии тела. Об этом известный диетолог Анна Коновалова рассказала в комментарии РИА Новости.

По ее словам, для сохранения качества кожи важен сбалансированный рацион. При этом нельзя выделить несколько продуктов, которые сами справятся с этой задачей.

"Учитывая изменения в питании, связанные с зимним периодом, нужно обратить внимание, конечно, на рыбу. Это источник полноценного белка, полиненасыщенных жирных кислот и микроэлементов. Рекомендуется употреблять не менее двух-трех порций по 110-140 граммов в неделю. Идеально, если одна из этих порций будет жирной рыбой", – сказала Коновалова.

Кроме того, специалист напомнила о пользе овощей и фруктов. Они − источник витаминов, микроэлементов, клетчатки.

"Старайтесь ежедневно употреблять не менее пяти-шести порций. Добавляйте в рацион и орехи, семена, которые богаты полиненасыщенными жирными кислотами и микроэлементами. Это высококалорийные продукты, поэтому достаточно съедать не более 20-30 граммов в день", – поделилась диетолог.

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