Диетолог рассказал, как мед может навредить организму

Диетолог рассказал, как мед может навредить организмом / ua.depositphotos.com

Мед — продукт, который может приводить к простуде в холодное время года. Об этом в интервью Радио Sputnik рассказал известный диетолог и врач-нутригенетик Андрей Золотарев.

Многие люди любят пить чай с медом, но этот напиток при определенных условиях становится небезопасным для организма, отметил специалист. Все дело в том, что у меда ярко выраженное согревающее воздействие на тело плюс он вызывает повышенное потоотделение.

"Один из самых страшных продуктов, который действительно стоит с очень большой осторожностью употреблять в холодное время года, — это мед. Дело в том, что мед обладает ярко выраженным согревающим эффектом, за счет этого происходит повышенное потоотделение. Люди этого не чувствуют, но употребление меда в зимний период перед выходом на улицу или прямо на улице может спровоцировать простудное заболевание", — предупредил Золотарев.

Диетолог советует употреблять мед исключительно дома ‒ в тепле. По его словам, к любым продуктам, имеющим согревающий или охлаждающий эффект, нужно относиться с осторожностью, с учетом температуры воздуха.

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Напомним, нутрициолог Анна Биоториум говорила о том, что при высоких температурах мед становится токсичным, буквально - превращается в яд плюс утрачивает свои целебные свойства.

При первых признаках простуды или гриппа многие начинают пить горячий чай с лимоном и медом. Как говорят медики, это есть самая большая ошибка при употреблении меда в оздоровительных целях.