Диетолог раскрыла невероятную пользу квашенной капусты: есть ее можно не всем

В чем польза квашеной капусты / УНИАН

Белокочанная капуста в отличие от других овощей сохраняет свои полезные свойства и важные нутриенты на протяжении всего зимнего и весеннего сезонов почти без потерь, а квашеная капуста более полезна для полноценного питания, чем сырой овощ.

Об этом сообщила врач-диетолог Светлана Фус на своей страничке в Facebook.

По словам эксперта, витамина P в квашеной капусте содержится в несколько раз больше, чем в свежем овоще.

"В 300 граммах квашеной капусты мы будем иметь суточную норму витамина С, что важно для поддержания иммунитета. Всего 1 столовая ложка квашеной капусты имеет дневную норму витамина К, который нужен для обычного свертывания крови", - отметила Фус.

В чем еще польза квашеной капусты?

Она содержит бета – каротин, витамин U, а также витамины группы В. Они предупреждают возникновение многих заболеваний желудочно-кишечного тракта, включая язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстную кишку.

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Витамин U (происходит от слова ulcus – язва), он же метилметионинсульфоний, присутствует только в белокочанной капусте. Именно витамин U инактивирует гистамин, который усиливает секрецию желудочного сока, вызывает спазм гладких мышц кишечника и сосудов и участвует в развитии аллергических и иммунных реакций. Поэтому капустный сок, богатый витамином U, используют при лечении язвы желудка, пищевой аллергии и бронхиальной астмы, отмечает диетолог.

Читайте такжеДиетолог рассказала, кому категорически нельзя есть капустуМолочная кислота и клетчатка квашеной капусты улучшают микрофлору и помогают восстановить здоровый баланс полезных бактерий в кишечнике, таким образом нормализуют работу желудочно-кишечного тракта. Это важно для поддержания нормальной работы иммунной системы.

Содержит капуста и минералы: кальций, магний, железо, калий. Следует упомянуть об относительно высоком содержании серы – элемента, который положительно влияет на внешний вид волос, кожи и ногтей.

"Исследования показали, что изотиоцианаты, образованные в процессе ферментации капусты, помогают снизить риск развития новообразований. Высокое содержание в белокочанной капусте фитостеролов помогает уменьшить концентрацию холестерина и улучшает его выведение из организма", - пишет диетолог.

Квашеные продукты не нужно путать с маринованными

Маринованные продукты готовят с добавлением уксуса и пастеризуют. При таком приготовлении они теряют свою пользу.

"Если засоленная капуста готова уже через 3 дня, то для приготовления квашеной потребуется не менее недели. И через неделю это уже совсем другой полезный ферментированный продукт, здоровая еда! К тому же низкокалорийная", - отметила Фус.

Кому нельзя есть квашенную капусту

С осторожностью следует употреблять людям с повышенной кислотностью, при панкреатите, обострении гастрита или язве желудка. Содержимое клетчатки и серы в квашеной капусте приводит к повышенному газообразованию, также может ухудшить состояние людей с хроническим колитом. Из-за солености она вредна при почечной недостаточности и повышенном артериальном давлении.

Читайте такжеНастоящий кладезь полезных веществ: 6 причин полюбить цветную капусту"Следует помнить, что все квашеные продукты содержат много соли, поэтому употреблять их в большом количестве не рекомендую. Они должны быть частью (примерно третью) от дневного количества овощей. Это ориентировочно половина стакана (60-120 гр) квашеных овощей (капусты) 1 раз в день. Лучше ешьте их в первой половине дня и на обед", - подытожила диетолог.

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