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Диетолог пояснила, сколько яблок можно скушать за сутки

19 августа 2021, 16:45
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Для того, чтобы не перегружать пищеварение, говорит известный диетолог, яблоки лучше регулярно употреблять в первой половине суток. И в умеренных количествах.

Яблоки
Диетолог пояснила, сколько яблок можно скушать за сутки / ua.depositphotos.com

Конец лета – период, когда люди могут получить большое количество витаминов и микроэлементов из яблок. Об этом рассказала в интервью Радио Спутник кандидат медицинских наук и известный диетолог Римма Мойсенко.

"Если мы говорим о здоровом человеке с нормальной возможностью переваривания яблок, то для нас полезны и красные, и зеленые, и желтые яблоки. Если мы говорим о человеке возрастном, то нужно выбирать яблоки с наименьшим количеством лишней фруктозы, нейтральные – не сладкие и не кислые. Как правило, это желто-зеленые яблоки. Содержание витаминов и микроэлементов практически одинаковое, неважно, какого цвета яблоко", – заявила она.

Для того, чтобы не перегружать пищеварение, говорит Мойсенко, яблоки лучше есть в первой половине дня − в крайнем случае не позднее полдника. Дневная норма в конце лета – начале осени, когда в продажу поступают яблоки нового урожая, – до 300 граммов.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Винницкой области фермеры вырастили специальные яблоки с трезубцем - к 30-летию со Дня провозглашения Украиной независимости.

"Наклейки были сделаны где-то неделю назад, то есть наклеивается на зеленую часть яблоко, со временем на солнце зажигается яблоко и под наклейкой остается зеленым, вот и имеем такой результат", — рассказал фермер Руслан Заика.

viber
здоровье организм
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