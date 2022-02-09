Диетолог пояснил, как правильно питаться для укрепления здоровья/ ua.depositphotos.com

Соблюдение определенных правил питания помогает продлевать жизнь и укрепить здоровье. Об этом рассказал в интервью "Радио Sputnik" известный медик-диетолог и академик Виктор Тутельян.

Он говорит, что здоровое питание – один из важнейших факторов, позволяющих человеку жить дольше и сохранять при этом физическую активность. По словам Тутельяна, для того, чтобы увеличить продолжительность полноценной жизни, нужно соблюдать как минимум два закона науки о питании,

Во-первых, калорийность человеческого рациона должна соответствовать энергозатратам. Избыточная энергетическая ценность пищи может приводить к развитию ряда заболеваний, а недостаток калорий – к истощению организма, уточнил академик РАН.

"Важно получать с пищей такое количество энергии, которое вы потратили. Чтобы жить долго, физически активно, нужно соблюдать этот закон. Будете получать меньше – будете худеть, истощаться, а если больше – будете поправляться и приобретете целый букет заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудистых", –подытожил Тутельян.

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