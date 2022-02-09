УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Диетолог пояснил, как правильно питаться для укрепления здоровья

9 февраля 2022, 20:51
Прослушать новость
Остановить

Количество калорий, которые есть в рационе человека, должно строжайшим образом соответствовать затрачиваемому им количеству энергии, говорит диетолог Тутельян.

Питание
Диетолог пояснил, как правильно питаться для укрепления здоровья/ ua.depositphotos.com

Соблюдение определенных правил питания помогает продлевать жизнь и укрепить здоровье. Об этом рассказал в интервью "Радио Sputnik" известный медик-диетолог и академик Виктор Тутельян.

Он говорит, что здоровое питание – один из важнейших факторов, позволяющих человеку жить дольше и сохранять при этом физическую активность. По словам Тутельяна, для того, чтобы увеличить продолжительность полноценной жизни, нужно соблюдать как минимум два закона науки о питании,

Во-первых, калорийность человеческого рациона должна соответствовать энергозатратам. Избыточная энергетическая ценность пищи может приводить к развитию ряда заболеваний, а недостаток калорий – к истощению организма, уточнил академик РАН.

"Важно получать с пищей такое количество энергии, которое вы потратили. Чтобы жить долго, физически активно, нужно соблюдать этот закон. Будете получать меньше – будете худеть, истощаться, а если больше – будете поправляться и приобретете целый букет заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудистых", –подытожил Тутельян.

Читайте такжеНовую скандинавскую диету связали с продлением жизни

Напомним, ранее врачи рассказали, какие чаи помогают качественно похудеть. Медики утверждают, что определенные виды чаев оказывают неоценимую помощь в сбросе веса.
Ученые выяснили, какой чай полезнее всего для организма. Исследователи утверждают, что чай из одного популярного плода крайне полезен для тела.

viber
здоровье организм
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 6 февраля 2022: Стрельцам – успех, Тельцам – важное знакомство, Рыбам – предательствоГороскоп на сегодня, 6 февраля 2022: Стрельцам – успех, Тельцам – важное знакомство, Рыбам – предательство И пальцем не пошевелят: названы самые ленивые знаки зодиакаИ пальцем не пошевелят: названы самые ленивые знаки зодиака Невероятная денежная удача и благополучие: 4 знака станут любимчиками фортуны в год ТиграНевероятная денежная удача и благополучие: 4 знака станут любимчиками фортуны в год Тигра 3 самые ужасные ошибки в интерьере, которые допускает каждый второй: как их исправить3 самые ужасные ошибки в интерьере, которые допускает каждый второй: как их исправить Украинцев с 1 мая ждут новые платежки за газ: топливо теперь будут считать в киловатт-часахУкраинцев с 1 мая ждут новые платежки за газ: топливо теперь будут считать в киловатт-часах
21:38

Весеннее тепло и +11: в Украину идет резкое потепление и новый погодный сюрприз

21:30

Есть "достаточные основания" для новых санкций против России - Кулеба

21:28

Приметы на 10 февраля: что нельзя делать в Ефремов день и как не попасть в бедуВидео

21:25

В моду на 2022 год вошла головокружительная стрижка чоппи боб, которая дарит чувство свободыФото

21:21

Разоблачение на миллионной взятке депутата Киевсовета: стало известно его имяВидео

Реклама
20:54

Беременная женщина вбила себе в голову гвоздь, чтобы родить мальчика и не злить мужа

20:53

Цены на хлеб будут рекордными: украинцам назвали новую стоимостьВидео

20:51

Диетолог пояснил, как правильно питаться для укрепления здоровья

20:45

Пока Россия не начнет сыпаться, Украина может вернуть себе Донбасс лишь капитуляциеймнение

20:44

В Украине существенно возросли долги за "коммуналку" - Госстат

20:25

Невероятная денежная удача и благополучие: 4 знака станут любимчиками фортуны в год ТиграВидео

20:14

Новый скандал: Егорова вновь поддержала Путина и назвала украинцев "частью славянского братства"Видео

20:10

"Минск" по сценарию РФ и прямой диалог с "ЛДНР": Украина поставила Москве резкое условие по ДонбассуВидео

20:08

Ставят свою "метку": коммунальщики наказывают водителей, которые паркуются посреди дорогиВидео

19:33

Без какого вещества возникнут проблемы с сердцем - ответ диетолога

19:27

Кулеба признался, чего ожидает Украина от заседания "нормандских советников"

19:17

Возможен ли компромисс между Киевом и Москвой?мнение

19:13

63-летняя Мадонна с голой грудью показала "дыхательные упражнения"Видео

19:12

Военные РФ застряли в болоте: в сети появилось курьезное видео сражения солдатов с местными дорогамиВидео

19:11

Зарплата в 20 тысяч гривен или трехкомнатная квартира: на Кировоградщине ищут врачей для больницыВидео

Реклама
19:07

Гороскоп на завтра, 10 февраля 2022: Козерогам – опасность на дороге, Львам – судьбоносная встречаВидео

19:04

Россия начинает фактическую "морскую блокаду" украинских портов - картаВидео

18:59

Трагедия на заводе: в Киеве рабочего задавило станком

18:39

8 вакцин не помогло: Жириновского в тяжелом состоянии госпитализировали и подключили к ИВЛВидео

18:36

"Это несправедливо": Кулеба высказался об отказе Германии предоставить оружиеВидео

18:25

Девятая "птичка" прилетела: в Киев прибыло более 80 тонн боеприпасов из СШАВидео

18:20

Неврологи настоятельно рекомендуют переболевшим коронавирусом отказаться от кофе: в чем опасностьВидео

18:13

Роман Цимбалюк. Что имел в виду Путин, говоря о "красавице"Видеоблоги

18:07

Гороскоп на март 2022 для всех знаков зодиака: Близнецам – легкие деньги, Девам – интриги, Стрельцам – завистьВидео

17:46

"Вот это балкон!": Соня Плакидюк снялась в эротичном костюме зайчика из Playboy

17:41

Украине вне НАТО, без оружия Запада и "уступки" Альянса: РФ разразилась условиями по отводу войскВидео

17:20

В Харькове ребенок спал на полу и просил еду у соседей, пока мама пьянствовала

17:14

"Есть условие": в НАТО поддержали приглашение Украины на саммитВидео

17:00

Метинвест в прошлом году заплатил 53 млрд грн налогов, а силовики проводят обыски на предприятиях – эксперт

17:00

Є-бабулі против патриотичного Кличкомнение

16:41

3 рецепта идеального романтического ужина на 14 февраля: готовим блюда за 5 минутВидео

16:41

Когда Пасха 2022: дата, традиции и запреты праздника

16:27

В Украине цены на продукты выросли на 14,5% за год: что подорожало больше всегоВидео

16:23

Впервые в истории в Украине вышла новая марка бензинаВидео

16:06

Войска РФ у границ Украины, в Беларуси и безопасность: СМИ узнали о требованиях ЕС к Москве

Реклама
16:03

Евросоюз подготовил новые санкции против России - СМИВидео

15:54

Не справилась с управлением: модель Анна Неплях разбила автомобиль за 2 миллиона

15:54

Макрон пообещал Путину, что Украины не будет в НАТО - иноСМИВидео

15:08

Украинцы будут по-новому платить налоги: сколько придется отдать из зарплатыВидео

14:59

Умер легендарный украинский режиссер

14:52

Украина за путь в ЕС, а референдум по НАТО таит опасность: социолог рассказал о настроениях украинцевВидео

14:51

Рыжая бестия: Екатерина Бужинская поманила пышной грудью в кардинально новом имиджеВидео

14:39

Сретение Господне 2022: дата, традиции и запреты праздника

14:31

Зеленский срочно собирает СНБО в ХарьковеВидео

14:18

Кровавый расстрел солдат в Днепре: в ГБР озвучили основную версию трагедииВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять