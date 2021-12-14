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Диетолог перечислила продукты, которые повышают риск тромбоза после COVID-19

14 декабря 2021, 16:10
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Еще одним фактор риска, по словам врача-диетолога Татьяны Залетовой, регулярное употребление лекарств, которые увеличивают свертываемость крови.

коронавирус, врач
Диетолог перечислила продукты, которые повышают риск тромбоза после COVID-19/ Reuters

Коронавирусная инфекция в отдельных случаях приводить к нарушению свертываемости крови и образованию тромбов. Для того, чтобы минимизировать данную угрозу, людям, которые переболели COVID-19, медики часто назначают антикоагулянты, то есть разжижающие кровь препараты. Об этом рассказала в интервью Радио Sputnik врач-диетолог Татьяна Залетова.

По ее словам, употребление "зеленой еды" вроде укропа и петрушки ослабляет действие таких лекарств.

"Зелень содержит много витамина K, что может частично подавлять работу некоторых антикоагулянтов на основе активного вещества варфарин. Когда мы назначаем этот препарат, мы даем рекомендацию исключать либо равномерно распределять зеленые продукты в рационе. Укроп и петрушку часто используют, поэтому мы на них особо обращаем внимание", – объяснила Залетова.

Еще один фактор риска, по словам медика, употребление лекарств, которые увеличивают свертываемость крови. В этом случае пациенту тоже не следует злоупотреблять зелеными овощами. Но даже если человек не принимает препараты, которые влияют на густоту крови, то перенесенная коронавирусная инфекция – повод уменьшить порции "зеленой еды".

"Для человека не на препарате, который увеличивает свертываемость крови, это не принципиально. То есть, теоретически, если вы съели три килограмма зеленых овощей, то кровь будет быстрее сворачиваться, что даст склонность к образованию тромбов, за это и отвечает витамин K. При риске образования тромбов рацион не должен состоять из всего зеленого", –подытожила Залетова.

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Напомним, бустерная доза вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 станет доступна жителям Украины после пересечения отметки в 50% вакцинированных граждан, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

А 8 ноября на территорию Украины привезли новую партию американской вакцины против COVID-19 компании Pfizer. Препарат прибыл в страну на выходных. Общее число вакцин – 1 400 000 доз. Вакцина приобретена за счет госбюджета.

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