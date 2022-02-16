Диетолог опровергла мифы о популярных белках / ua.depositphotos.com

Многие сторонники здорового питания перестают употреблять продукты, которые содержат белки лектины. Об этом в интервью Радио Sputnik рассказала врач-диетолог Екатерина Бурляева. Однако, по ее словам, эти белки нужны организму,

"Лектины – это белки, в цепи которых есть олигосахарид (углевод), в этом их особенность. Они обладают способностью связывать другие вещества на поверхности клеток, из-за этого им и приписывают мифические свойства. Например, негативное влияние на пищеварительный процесс и усвоение витаминов и минералов, повышение проницаемости стенок кишечника и повреждение эритроцитов", – сказала Бурляева.

Особенно богаты лектинами семена, орехи, злаки, бобовые и овощи семейства пасленовых (картофель, помидоры, баклажаны, болгарский и острый перец).

По ее словам, лектинам приписывают "мифические" вредные свойства из-за их способности связывать другие вещества на поверхности клеток.

"Все заявления о том, что от лектинов в кишечнике появляется слизь, что лектины негативно влияют на ворсинки кишечника, – это не совсем правда. Обращать внимание на содержание лектинов в продуктах стоит только людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Некоторые лектины могут усугублять течение заболеваний, тех же язвенных колитов, но не вызывать их", – подытожила Бурляева.

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