Диетолог объяснили, какие консервы могут быть опасны для здоровья и чем именно/ УНИАН

Одни консервы содержат добавку, которые провоцирует возникновение опухолей, а другие – вещество, которое повышает артериальное давление. Об этом в комментарии заявила врач-диетолог Елена Соломатина в комментарии Радио Sputnik.

Консервированные продукты можно разделить условно на два типа ‒ домашнего приготовления и промышленного, говорит медик. Оба варианта могут приводить к опасным последствиям для здоровья, если есть их слишком много и часто. При употреблении домашних консервов важно помнить о большом количестве соли в их составе, отметила Соломатина.

"В консервах много соли, но мало кто об этом думает и ограничивается условным кусочком огурчика или помидорчика, когда открывает банку. Чрезмерное употребление соли задерживает жидкость в организме, то есть может спровоцировать повышение давления у людей, которые к этому склонны, и даже гипертонический криз. Кроме того, соль дает отечность и ухудшение метаболических процессов", – объяснила она.

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Напомним, ранее известный врач-терапевт Георгий Сапего рассказал о том, что некоторые домашние консервы потенциально опасны, потому что могут вызвать серьезнейшее заболевание ‒ ботулизм.

До того ученые говорили, что некоторые виды колбас вполне безопасны, если их употреблять изредка и в небольшом количестве. Ливерная и кровяная колбаса в списке опасности занимает первое место. Дело в том, что она производится с добавлением внутренних органов животных.