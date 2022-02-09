УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Диетолог объяснили, какие консервы могут быть опасны для здоровья и чем именно

9 февраля 2022, 01:48

При употреблении определенного количества консервов важно помнить о большом количестве соли в их составе, отметила врач-диетолог Елена Соломатина.

Консервы
Диетолог объяснили, какие консервы могут быть опасны для здоровья и чем именно/ УНИАН

Одни консервы содержат добавку, которые провоцирует возникновение опухолей, а другие – вещество, которое повышает артериальное давление. Об этом в комментарии заявила врач-диетолог Елена Соломатина в комментарии Радио Sputnik.

Консервированные продукты можно разделить условно на два типа ‒ домашнего приготовления и промышленного, говорит медик. Оба варианта могут приводить к опасным последствиям для здоровья, если есть их слишком много и часто. При употреблении домашних консервов важно помнить о большом количестве соли в их составе, отметила Соломатина.

"В консервах много соли, но мало кто об этом думает и ограничивается условным кусочком огурчика или помидорчика, когда открывает банку. Чрезмерное употребление соли задерживает жидкость в организме, то есть может спровоцировать повышение давления у людей, которые к этому склонны, и даже гипертонический криз. Кроме того, соль дает отечность и ухудшение метаболических процессов", – объяснила она.

Читайте такжеЧем опасная домашняя консервация - ответ врача

Напомним, ранее известный врач-терапевт Георгий Сапего рассказал о том, что некоторые домашние консервы потенциально опасны, потому что могут вызвать серьезнейшее заболевание ‒ ботулизм.

До того ученые говорили, что некоторые виды колбас вполне безопасны, если их употреблять изредка и в небольшом количестве. Ливерная и кровяная колбаса в списке опасности занимает первое место. Дело в том, что она производится с добавлением внутренних органов животных.

viber
здоровье консервы организм
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 6 февраля 2022: Стрельцам – успех, Тельцам – важное знакомство, Рыбам – предательствоГороскоп на сегодня, 6 февраля 2022: Стрельцам – успех, Тельцам – важное знакомство, Рыбам – предательство Воду после варки макарон повара называют "жидким золотом": куда ее применяютВоду после варки макарон повара называют "жидким золотом": куда ее применяют Зальет дождями и разжарит по максимуму: украинцев предупредили об аномальном летеЗальет дождями и разжарит по максимуму: украинцев предупредили об аномальном лете Для выхода на пенсию ужесточили требования: украинцам назвали новый страховой стажДля выхода на пенсию ужесточили требования: украинцам назвали новый страховой стаж Пугачева - деревня, Долина - позор без образования: Ирина Понаровская грубо раскритиковала певицПугачева - деревня, Долина - позор без образования: Ирина Понаровская грубо раскритиковала певиц
01:48

Диетолог объяснили, какие консервы могут быть опасны для здоровья и чем именно

01:46

Назван уникальный напиток для похудения: стоит дешево, а польза удивительнаяВидео

01:44

Гороскоп на сегодня, 9 февраля 2022: Ракам – интриги коллег, Стрельцам – важный выбор, Весам – удачаВидео

01:22

"Мечта каждого парня": Тринчер крупным планом показала фанатам новую грудь без корсета

00:54

Самое лучшее растение для вашей квартиры: в чем уникальный секрет и целебные свойства хлорофитумаВидео

Реклама
00:51

Приметы на 9 февраля: что нельзя делать в день Иоанна Златоуста и как не попасть в бедуВидео

00:00

3 самые ужасные ошибки в интерьере, которые допускает каждый второй: как их исправитьВидео

08 февраля, вторник
23:51

Без света и воды в туалете: журналист "разнес" новый фирменный поезд УкрзализныциВидео

23:24

Назначен новый глава Киевской ОГА: что о нем известно

23:01

США обвинили Россию в искажении Минских соглашенийВидео

22:36

Мороз в марте и невероятная жара в мае: весна в Украине будет непредсказуемойВидео

22:30

Как нужно правильно есть после заражения Омикрон-штаммом - комментарий врача

22:28

Будет ли обязательной бустерная доза вакцины от коронавируса: ответ Минздрава

22:02

Названы самые прибыльные и убыточные банки Украины - список

21:56

"Он разговаривать не мог": под Запорожьем подростки пытали и пытались изнасиловать битой ребенкаВидео

21:33

Для России важна не Украина: Боррель об агрессии ПутинаВидео

21:26

Модный френч маникюр 2022 с потрясающим омолаживающим эффектомФото

21:17

В Киеве уволили двух учителей, которые отказались преподавать на украинском

21:16

Киев "стал" Москвой: немецкий телеканал оконфузился в прямом эфиреВидео

20:55

Как приготовить полезный бутерброд - комментарий диетолога

Реклама
20:41

Страны Евросоюза не хотят отключать Россию от SWIFT - Bloomberg

20:39

Программа еПоддержка стала действенным инструментом социальной помощи и должна быть расширена - Беззубенко

20:37

И пальцем не пошевелят: названы самые ленивые знаки зодиакаВидео

20:18

Удар Украины по России и инициативе "ЛДНР": Гармаш заявил об отказе Киева от "документов" ОРДЛОВидео

19:57

"Это грех": Максим Галкин рассказал о своих трудностях родительства

19:53

В Украине усиливают карантин: три области переходят в "красную" зонуВидео

19:22

С начала года в Украине резко подорожали овощи и говядинаВидео

19:16

Сахар резко подорожал в супермаркетах: цены бьют рекордыВидео

19:07

Риск заболеть одновременно COVID-19 и гриппом: Ляшко обратился к украинцам и назвал рекомендации

18:54

Лобода показала две полоски на тесте, поклонники не находят себе места: "держитесь"

18:40

Цены летят вверх: в Украине дорожает топливо, эксперты не прогнозируют стабильностиВидео

18:35

Рисунки на миллион: украинский учитель обрел невероятный дар после инсультаВидео

18:30

"Большая стройка" Зеленского на железной дороге: 130 локомотивов из Франции будут ездить по Украине

18:19

В Киеве мужчина прострелил ногу строителю за залитую квартиру

18:07

Денежный успех, счастье в любви и крепкое здоровье: 5 знаков в списке везунчиков в год ТиграВидео

17:46

Обязаны были сделать хотя бы 1 укол от COVID-19: в Минздраве назвали число отстраненных от работыВидео

17:45

В Винницкой области сестра чудом спасла тонущего братика

17:26

С днем стоматолога: поздравления, открытки и прикольные картинки к празднику

17:08

Стужук растрогала историей о бывшем муже и рассказала о его смерти

17:01

"Путин уверял, что не обостряет ситуацию": Макрон рассказал о встрече с президентом РФВидео

Реклама
16:51

Освобождение территорий Украины и давление на Россию: Зеленский удивлен словами Путина Макрону

16:48

"Желание в каменный век перейти?": Зеленский ответил на угрозы ЛукашенкоВидео

16:43

Нырнул в прорубь и не вернулся: появилось видео трагедии в ДнепреВидео

16:31

На пенсию в 60 лет: кто из украинцев сможет уйти на покой в 2022 году

16:30

Зеленский рассказал, чего ожидает Украина от нормандской встречи политических советников

16:17

Активисты боятся за жизнь Артемия Рябчука: "днепровский стрелок" не принимает передачиВидео

15:54

Ученые объяснили, у кого при коронавирусе чаще всего исчезают обоняние и вкус

15:45

"Красавица, но не твоя": Зеленский ответил Путину на скандальное заявлениеВидео

15:43

Патрульные катера и пожарная техника: Зеленский и Макрон договорились расширить сотрудничество

15:39

Украина увеличила товарооборот с Россией

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять