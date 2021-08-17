Диетолог объяснила, почему нельзя пить остывший чай

В Японии вчерашний чай приравнивали к отравляющему веществу / УНИАН

Если вы заварили ароматный чай, не отказывайте себе в удовольствии выпить напиток горячим. Тем более что холодный чай не очень полезен.

"Старая заварка может быть попросту опасна. Например, из истории известно, что в Японии вчерашний чай приравнивали к отравляющему веществу", — рассказала врач-терапевт, диетолог Елена Трускова, передает Доктор Питер.

По ее словам, со временем в заварке накапливается вредный алкалоид гуанин. Вреден даже не сам гуанин, а вещество, в которое он превращается со временем (гаунидин). Из-за накопления и негативного изменения своих свойств, гуанидин неблагоприятно воздействует на нервную систему.

При какой температуре заваривать чай

Исследования доказали, что время и температура заваривания чая крайне важна для свойств напитка, который мы в итоге получим. Именно эти условия решают, принесет полученный напиток пользу или вред.

"Выяснилось, что идеален чай, заваренный водой 95° и настоянный 10 минут. Уже через 30 мин происходит изменение пространственной формулы катехинов чая, что влияет на его свойства. В результате один и тот же напиток, из одного и того же чайника, может принести как пользу, так вред — в зависимости от того, как долго он настаивался", - объяснила Трускова.

Реклама

Чем полезен чай

Как зеленый, так и черный чай являются богатыми источниками антиоксидантов. В зеленом чае большинство полезных свойств обуславливают катехины, а в черном — теафлавины и теарубигины. Именно соотношение их концентрации определяет качество черного чая. В свежем чае их отношение должно быть >0,1.

Чай способен тормозить развитие онкологических заболеваний, повышать энергию, улучшать желчеотток и многое другое.

Все полезные свойства чая касаются лишь свежезаваренного напитка, предупредила диетолог.

Как сообщал Главред, ранее эксперты выяснили, что полезнее для здоровья - чай или кофе.

Также стало известно, какой чай нельзя пить на голодный желудок.