Диетолог объяснила, какие сухофрукты самые полезные / УНИАН

Из всего разнообразия сухофруктов, есть как минимум четыре, которые наиболее полезны для тела. Об этом известный диетолог Людмила Микитюк заявила в комментарии РИА Новости.

"Самые распространенные и наиболее полезные сухофрукты – изюм, курага, финики, чернослив. Они очень питательны. В них в три раза больше клетчатки, витаминов и минералов, чем в свежих фруктах. Они могут удовлетворить больший процент рекомендуемой суточной нормы полезных веществ. В этих лакомствах содержится много полифенолов, которые являются сильным антиоксидантом", – заявила специалист.

Однако Микитюк отдельно напомнила, что сухофрукты хранят всю калорийность целого плода, поэтому важно следить за количеством съеденного, иначе от полезного лакомства можно легко набрать вес.

"Финики богаты железом, калием, клетчаткой. Лидируют среди антиоксидантов, чем способствуют уменьшению повреждений, вызванных свободными радикалами. На последних месяцах беременности способствуют расширению шейки матки. Курага – профилактика заболеваний глаз. Богата клетчаткой, калием, витаминами А и С. Может обеспечить 47% суточной нормы витамина А, а это полезно для нашей кожи и глаз", ‒ подытожила диетолог.

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