Диетолог объяснила, что такое личи и почему его нужно есть всем

Вкус личи чем-то напоминает ананас и землянику / Фото pixaby

На прилавках украинских супермаркетов появился модный среди адептов здорового питания фрукт - это личи.

Диетолог Светлана Фус рассказала в Facebook о пользе этого необычного фрукта и объяснила, кому его нельзя есть.

Личи растет преимущественно в странах Азии, Америке и Африке и принадлежит к семейству сапиндовых. Имеет яркий и необычный вкус, который чем-то напоминает ананас и землянику.

Личи - польза

Этот фрукт содержит витамины В1, В2, В4, В6, В9, К, Е, и РР, а также минералы: калий, кальций, магний, цинк, селен, марганец и железо. Однако их содержание в личи очень незначительное.

"Из всех витаминов и минералов по содержанию выделяется витамин С, которого в нем - 71,5 мг, при ежедневная суточной потребности от 70 до 100 мг/сутки. А также медь – ее около 15% от суточной потребности в 100 г плода", - отметила диетолог.

Реклама

Кроме того, личи содержит полифенолы, которые защищают клетки организма от повреждающего действия токсических соединений.

Плод также содержит большое количество воды и простых углеводов, небольшое количество пищевых волокон, белков и жиров.

Кому рекомендуется есть личи

За счет большого содержания витамина С и полифенолов в мякоти плода личи рекомендуют употреблять людям с сердечно-сосудистыми заболевании, при высоком уровне холестерина в крови и анемии.

Личи растет преимущественно в странах Азии, Америке и Африке / Фото pixaby

Кому нельзя есть личи

Личи практически не имеет противопоказаний к употреблению.

Не следует их есть только тем людям, которые имеют индивидуальную непереносимость плода, аллергическую реакцию, повышенную кислотность.

Сколько личи можно съесть в день

Суточная норма личи в день для взрослых составляет 10-12 штук, а для детей 3-5 штук.

"Помните, все хорошо, что в меру", - резюмировала Светлана Фус.

Как сообщал Главред, ранее Светлана Фус рассказала, что надо съесть, чтобы получить достаточно витамина С.

Вам также может быть интересно: