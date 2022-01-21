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Диетолог объяснила, чем опасно закусывать алкоголь

21 января 2022, 02:11
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Как говорит диетолог Юлия Чехонина, в закуске не должно быть достаточно агрессивных компонентов, которые негативно воздействуют на слизистую оболочку желудка.

Спиртное
Диетолог объяснила, чем опасно закусывать алкоголь / ua.depositphotos.com

Спиртные напитки не стоит закусывать соленой пищей, ведь она вызывает чувство жажды. И, соответственно, может заставить человека употребить еще больше алкоголя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий врача-диетолога и кандидата медицинских наук Юлию Чехонину.

Кроме того, в число нежелательных закусок вошли маринованные огурцы, содержащие уксусную кислоту, консерванты, подсластители. Это достаточно агрессивные компоненты, которые негативно воздействуют на слизистую оболочку желудка, в результате чего утром могут возникнуть боли, отметила специалист.

"Сладкие напитки — это сахар, который нарушает углеводный обмен, а учитывая, что в крепком алкоголе есть свой сахар, то мы наносим сокрушительный удар по печени и поджелудочной железе", — предупредила Чехонина.

Также диетолог категорически опровергла мнение о вреде помидоров в качестве закуски.

"Да, в них присутствуют органические кислоты, но при этом есть и минеральные соли, способствующие выведению лишней жидкости. В сочетании с алкоголем помидоры не представляют опасности", ‒ подытожила она.

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Напомним, ранее ученые нашли пищевую добавку-"убийцу" похмелья. Оказывается, обычная пищевая добавка может "убить" похмелье едва ли не наповал.

Также были названы 5 лучших способов предотвратить похмелье. Есть стратегии, которые люди могут использовать, пока пьют спиртные напитки. Те помогут им избежать похмелья.

Позднее ученые из Университета Глазго установили - употребление вина вместо пива или любых крепких спиртных напитков дает полезный эффект для организма.

viber
здоровье спиртное алкоголь
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