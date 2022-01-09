Диетолог назвала три продукта, в которых "прячется" больше всего сахара

Сахар в продуктах / REUTERS

Сахар во многих продуктах несет опасность для нашего организма. Диетолог Наталья Круглова перечислила продукты, являющиеся лидерами по числу добавленного сахара.

По словам специалиста, именно за счет употребления таких продуктов человек может незаметно для себя, но не для окружающих набирать лишний вес.

Во все эти продукты добавляют большое число подсластителей, от фруктозы до обычного сахара, и в результате по своему воздействию на организм они приближаются к обыкновенному десерту.

В каких продуктах больше всего добавление сахара:

Белый хлеб,

Йогурт,

Соки.

"В лидерах по добавленному сахару кондитерские и хлебобулочные изделия. Если мы говорим о хлебе, то это в первую очередь пшеничные изделия, которые по содержанию сахара почти равны сдобной выпечке. То есть это такой "недесертный десерт", - рассказала диетолог.

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