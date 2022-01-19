Диетолог назвала самые полезные продукты для сердца и сосудов

Лера Лавски посоветовала употреблять не реже трех раз в неделю красную рыбу дикого отлова, а также семена льна и кедровые орехи.
Сердечно-сосудистые заболевания лидируют в тройке главных причин смертности в мире. Поэтому крайне важно заниматься поддержанием здоровья сосудов. Диетолог-нутрициолог Лера Лавски рассказала, какие продукты самые полезные для сердца и сосудов.
Эксперт порекомендовала следить за артериальным давлением и уровнем холестерина, передает РИА Новости.
"Для укрепления стенок сосудов поможет витамин С, который более всего содержится в шиповнике, квашеной капусте, черной смородине и киви", — посоветовала Лавски.
"Также здоровье сосудов поддерживают Омега-3 жирные кислоты. Употребляйте не реже трех раз в неделю красную рыбу дикого отлова, а также семена льна и кедровые орехи", - рекомендует диетолог.
Читайте такжеДиетолог рассказала, кому категорически нельзя есть красную рыбуКоллаген в костных бульонах - это также полезный для сердца и сосудов продукт. Часто слабость сосудистой системы связана с нехваткой коллагена. Он является структурным элементом стенок сосудов.
"Магний в орехах и семенах поддерживает нормальный уровень артериального давления, так как способен снижать стрессовую нагрузку", - сказала Лавски.
"Для снижения высокого уровня холестерина, который влияет напрямую на здоровье сердечно-сосудистой системы, употребляйте ежедневно сырые лук и чеснок. А также витамины группы В, которые содержатся в бобовых, субпродуктах и хлебе грубого помола", — резюмировала специалист.
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