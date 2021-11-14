УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Диетолог назвала необычный продукт для снижения давления

14 ноября 2021, 02:28

Диетолог также особо добавила, что из-за многочисленных полезных свойств данный продукт медики рекомендуют добавлять в рацион всем гипертоникам.

Семена чиа
Диетолог назвала необычный продукт для снижения давления / flickr.com

Семена чиа являются эффективным продуктом для снижения артериального давления. Об этом в комментарии РИА Новости диетолог Ольга Чунтонова.

По словам специалиста, семена чиа, которые пользуются особой популярностью среди приверженцев здорового образа жизни, оказывает серьезное воздействие на сердечно-сосудистую систему.

"Семена чиа влияют на артериальное давление. Входящие в состав семян жирные кислоты позволяют снизить уровень холестерина в крови, что является хорошей профилактикой атеросклероза. Очищая стенки сосудов от атеросклеротических бляшек, семена предотвращают болезни сердечно-сосудистой системы. В составе в большом количестве есть магний и калий, которые влияют на показатели артериального давления", — сказала Чунтонова.

Диетолог также добавила, что из-за перечисленных свойств семена чиа рекомендуют добавлять в рацион гипертоникам. Однако при низком давлении их употреблять не стоит, чтобы не спровоцировать еще большее снижение артериального давления.

Читайте такжеВысокое кровяное давление: шесть признаков того, что вам нужно немедленно обратиться к врачу

Напомним, ранее сообщалось о том, что диетолог Светлана Фус предупредила, что семена льна противопоказаны детям до трех лет. Они могут навредить всем людям, у которых есть камни в желчном пузыре, и конкретно женщинам, у которых есть гинекологические заболевания.

До того Фус сообщала, что есть три важных правила здорового питания, первое — должно быть гармоничное соотношение энергии, которую человек получает с едой на протяжении дня, и энергии, которую он расходует.

viber
семена диета гипертония артериальное давление
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Вкуснейшая закуска на Новый год 2022 за 10 минут: рулет из лаваша с крабовыми палочкамиВкуснейшая закуска на Новый год 2022 за 10 минут: рулет из лаваша с крабовыми палочками Гороскоп на завтра 13 ноября 2021: у Скорпионов опасный день, у Весов – удача в любвиГороскоп на завтра 13 ноября 2021: у Скорпионов опасный день, у Весов – удача в любви Главные модные тенденции зима 2021-2022: как одеваться в мороз и стужу тепло и красивоГлавные модные тенденции зима 2021-2022: как одеваться в мороз и стужу тепло и красиво В Харькове Land Cruiser протаранил людей на пешеходном переходеВ Харькове Land Cruiser протаранил людей на пешеходном переходе Почему привлечение Deutsche Bahn в украинских реалиях - это бессмысленная трата времени и денегПочему привлечение Deutsche Bahn в украинских реалиях - это бессмысленная трата времени и денег
02:41

Диетолог назвала самые опасные вещи на кухне: от чего срочно нужно избавиться и чем заменить

02:28

Диетолог назвала необычный продукт для снижения давления

01:48

Ученые нашли новое опасное свойство пальмового масла

01:16

Удар из Беларуси и десант в тыл Украины: эксперт оценил худший сценарий атаки РФВидео

00:51

Приметы на 14 ноября: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

Реклама
00:19

Гороскоп на сегодня 14 ноября 2021: Ракам – денежное везение, Стрельцам – опасность на дорогеВидео

00:02

Синоптики рассказали, когда в Украину придет настоящая зимняя стужаВидео

13 ноября, суббота
23:45

Эксперт развеяла распространенный миф о сале

23:43

"Решением будет его смерть": врач Саакашвили заявил о резком ухудшении состояния здоровья политикаВидео

23:22

На популярном курорте Египта нашествие опасных насекомых: умерло трое людейВидео

23:03

Самый вкусный и полезный омлет на завтрак: готовить всего 7 минутВидео

22:35

Польский солдат погиб на границе с Беларусью из-за несчастного случая

22:08

Назван самый популярный напиток, который снижает давлениеВидео

21:40

Войска Беларуси приближаются к границе с Польшей: мигрантов для провокации агрессии угощают водкойВидео

21:15

"Ты дворовый, а я уличный": Лукашенко объяснил, что связывает их с ПутинымВидео

20:40

Под Одессой произошло страшное ДТП с участием патрульных: пострадали детиВидео

20:30

Трибунал над Лукашенко и серия санкций: Украина и Европа призвали к решительному удару по БеларусиВидео

20:02

"Код подъезда - от сатаны": в Луцке женщина боится дьявола и лазит в квартиру через окноВидео

19:46

Историческое событие: в Китае представили ингаляционную вакцину против коронавирусаВидео

19:21

Военное столкновение Запада с Россией: в Лондоне предупредили об опасном сценарииВидео

Реклама
19:19

Поляки опять взялись за старое, подталкивая Европу к большой войнемнение

18:47

В "правах" будут указывать, с какой коробкой передач сдан экзамен: для чего это нужноВидео

18:27

Увидеть и заплакать: названы 5 мелочей, которые дико старят женщинуВидео

17:57

Отмена прописки: адвокат рассказала, нужно ли заново прописываться в Сети

17:52

Украину накрыл острый дефицит угля и газа: стране грозят веерные отключения светаВидео

17:46

На Сумщине женщина наткнулась на трехметрового питона

17:35

В моду на зиму 2022 пришла женская стрижка ослепительной красоты тупой боб из безумных 90-хФото

16:56

Смертность от коронавируса: Украина возглавила антирейтинг - СМИВидео

16:19

Нет угля: в Украине не работают больше половины блоков ТЭС

16:17

Встречали аплодисментами: в Укрэксимбанке уволили причастного к атаке на журналистов Схем ТельбизоваВидео

15:55

Легкие "горят", превращаются в песок: врач рассказала об ужасах в COVID-больницеВидео

15:35

"Потеряли 40 килограммов веса": украинские альпинисты первыми в мире покорили гору в Гималаях

15:21

Врач назвал медпрепарат, который только усложняет лечение коронавирусаВидео

15:00

Катера, корабли и две военно-морские базы в Украине: СМИ узнали детали нового соглашения с БританиейВидео

14:50

"Удар ракетой": Лукашенко хочет перебросить российские Искандеры к границам УкраиныВидео

14:44

Полиция будет проверять водителей на наркотики: глава МВД рассказал процедуруВидео

14:24

Лукашенко рассказал о "помощи" Зеленскому и ультиматуме Путина по ДонбассуВидео

13:54

"Нельзя петь у того, кто тебя бьет": Кикабидзе жестко обратился к любителям выступать в России

13:46

Путин всполошился из-за удара Bayraktar на Донбассе и вспомнил о МинскеВидео

13:30

Яйца к Новому году подорожают до 40 гривен: эксперт рассказала, почему

Реклама
12:55

Удар по Северному потоку – 2: Зеленский попросил Сенат США о новых санкцияхВидео

12:37

"Не было наличности, хотела картой заплатить": таксист в Киеве жестко обматерил пассажиркуВидео

12:29

Путин пообещал разобраться с Лукашенко после угроз обрубить транзит газа в ЕС через БеларусьВидео

11:52

Искандеры у границы: в ОП заявили, что РФ держит мощную наступательную группировку вокруг УкраиныВидео

11:51

Мигранты штурмуют границу: в Польше нашли труп 20-летнего сирийца

11:46

Новая агрессия и войска РФ у границ Украины: Париж жестко предупредил МосквуВидео

10:51

Трое детей потеряли маму: беременная жительница Ивана-Франковска умерла от COVID-19Видео

10:37

Путин открестился от минских соглашений и ответил на вопрос о планах вторжения в УкраинуВидео

10:08

Мощный удар Bayraktar на Донбассе: Резников анонсировал новые закупки БПЛАВидео

10:04

Трагически погиб бизнесмен, которого месяц назад Безос отправил в космос

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять