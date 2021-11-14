Диетолог назвала необычный продукт для снижения давления / flickr.com

Семена чиа являются эффективным продуктом для снижения артериального давления. Об этом в комментарии РИА Новости диетолог Ольга Чунтонова.

По словам специалиста, семена чиа, которые пользуются особой популярностью среди приверженцев здорового образа жизни, оказывает серьезное воздействие на сердечно-сосудистую систему.

"Семена чиа влияют на артериальное давление. Входящие в состав семян жирные кислоты позволяют снизить уровень холестерина в крови, что является хорошей профилактикой атеросклероза. Очищая стенки сосудов от атеросклеротических бляшек, семена предотвращают болезни сердечно-сосудистой системы. В составе в большом количестве есть магний и калий, которые влияют на показатели артериального давления", — сказала Чунтонова.

Диетолог также добавила, что из-за перечисленных свойств семена чиа рекомендуют добавлять в рацион гипертоникам. Однако при низком давлении их употреблять не стоит, чтобы не спровоцировать еще большее снижение артериального давления.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что диетолог Светлана Фус предупредила, что семена льна противопоказаны детям до трех лет. Они могут навредить всем людям, у которых есть камни в желчном пузыре, и конкретно женщинам, у которых есть гинекологические заболевания.

До того Фус сообщала, что есть три важных правила здорового питания, первое — должно быть гармоничное соотношение энергии, которую человек получает с едой на протяжении дня, и энергии, которую он расходует.