Диетолог назвала лучшую специю для здоровья печени и работы кишечника

Куркума - естественный антисептик и антибактериальное средство. Эта специя способствует нормализации работы печени и желудочно-кишечного тракта.
Нутрициолог Екатерина Муравская рассказала, что будет с организмом, если регулярно употреблять такую специю как куркума.
По ее словам, куркума - естественный антисептик и антибактериальное средство. Она способствует нормализации работы печени и желудочно-кишечного тракта, передает РИА Новости.
"К тому же куркума - натуральный детоксикант печени, обладает выраженным антираковым действием. С древности используется в Азии как средство номер один при любых видах болезней печени", — рассказала Муравская.
Кроме того, куркума стимулирует желчный пузырь, способствует налаживанию пищеварения, стимулирует работу мозга.
Кому нельзя принимать куркуму
Куркума противопоказана тем людям, у которых есть аллергия, а также при приеме антидиабетических лекарств.
Как правильно принимать куркуму
Для достижения терапевтического эффекта можно употреблять 1 ложку куркумы каждый день, однако лучше предварительно посоветоваться с врачом.
Куркуму можно смешивать с обычной теплой водой, добавлять ее в чай и кофе. Также с этой специей можно делать витаминные напитки на основе меда и молока.
Ранее Главред писал, как приготовить золотое молоко с медом и куркумой - это легендарное аюрведическое средство. Эксперты рекомендуют пить этот напиток каждый день.
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