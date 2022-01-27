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Диетолог назвала лучшую специю для здоровья печени и работы кишечника

27 января 2022, 09:50
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Куркума - естественный антисептик и антибактериальное средство. Эта специя способствует нормализации работы печени и желудочно-кишечного тракта.

куркума
Куркума - натуральный детоксикант печени / Фото pixabay.com

Нутрициолог Екатерина Муравская рассказала, что будет с организмом, если регулярно употреблять такую специю как куркума.

По ее словам, куркума - естественный антисептик и антибактериальное средство. Она способствует нормализации работы печени и желудочно-кишечного тракта, передает РИА Новости.

"К тому же куркума - натуральный детоксикант печени, обладает выраженным антираковым действием. С древности используется в Азии как средство номер один при любых видах болезней печени", — рассказала Муравская.

Кроме того, куркума стимулирует желчный пузырь, способствует налаживанию пищеварения, стимулирует работу мозга.

Кому нельзя принимать куркуму

Куркума противопоказана тем людям, у которых есть аллергия, а также при приеме антидиабетических лекарств.

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Как правильно принимать куркуму

Для достижения терапевтического эффекта можно употреблять 1 ложку куркумы каждый день, однако лучше предварительно посоветоваться с врачом.

Куркуму можно смешивать с обычной теплой водой, добавлять ее в чай и кофе. Также с этой специей можно делать витаминные напитки на основе меда и молока.

Ранее Главред писал, как приготовить золотое молоко с медом и куркумой - это легендарное аюрведическое средство. Эксперты рекомендуют пить этот напиток каждый день.

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здоровье диетолог Куркума
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