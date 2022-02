Диетолог нашла неожиданную полезность груши для тела / ua.depositphotos.com

Одним из самых полезных фруктов является груша. Ведь она обладает массой полезных свойств. Об этом известный диетолог Эми Гудсон рассказала в комментарии порталу Eat This, Not That.

По ее словам, груша содержит большое количество клетчатки, которая благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта.

"Груша среднего размера содержит около шести граммов клетчатки, часть из которой усваивается, а часть — нет. Эти виды клетчатки очень полезны для сердца и кишечника", — рассказала Гудсон.

Кроме того, в грушах высокое содержание антиоксидантов, которые уменьшают воспалительные процессы в организме и, в свою очередь, снижают риск хронических заболеваний (к примеру, диабета второго типа). Специалист также отметила, что груши способствуют снижению уровня холестерина.

