Диета от прыщей: 3 продукта, которых следует избегать для чистой кожи

Прыщи в основном вызваны гормональными изменениями и генетикой/ Pixabay

Акне может полностью подорвать вашу уверенность в себе и помешать вам жить полноценной жизнью.

Иногда, независимо от того, каким средством для ухода за кожей вы пользуетесь, ваша кожа будет оставаться пятнистой. Когда у вас прыщи, легко чувствовать себя безнадежным, но изменение диеты может помочь очистить кожу.

Express.co.uk побеседовал с удостоенным наград диетологом Харриет Смит и командой Botanycl, чтобы узнать о трех продуктах, которых следует избегать для чистой кожи.

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Акне - это распространенное заболевание кожи, которым страдают как подростки, так и многие взрослые.

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Оно оказывает большое влияние на уверенность в себе, образ тела и качество жизни, но с ним очень трудно справиться и от него очень сложно избавиться.

Врач-диетолог Харриет Смит признает, что, хотя прыщи в основном вызваны гормональными изменениями и генетикой, небольшие изменения в диете и образе жизни могут принести пользу здоровью кожи.

Это означает, что то, что вы едите, может повлиять на тяжесть вашего акне, и есть определенные продукты, которые могут вызывать обострения, в то время как другие могут их улучшить.

По словам Харриет, если вы хотите уменьшить или устранить прыщи, вам следует попробовать придерживаться средиземноморской диеты.

Диетолог сказал: "Средиземноморская диета содержит фрукты и овощи, бобовые, цельнозерновые, полезные для сердца жиры, такие как оливковое масло, орехи и семена, а нежирный белок снижает риск появления прыщей".

Убедитесь, что вы получаете достаточно витамина А (молочные продукты, яйца, печень, жирная рыба, а также желтые, красные и листовые зеленые овощи), потому что витамин А помогает вашему организму производить новые клетки кожи, что предотвращает закупорку пор омертвевшей кожей.

Витамин С - это антиоксидант, содержащийся во фруктах и ​​овощах, таких как апельсины, клубника, перец, брокколи и картофель, и исследования показали, что его антиоксидантные свойства могут помочь защитить кожу от повреждения ультрафиолетом.

Витамин С также играет решающую роль в поддержании здоровья кожи, помогая организму вырабатывать коллаген.

3 продукта, которых следует избегать для чистой кожи

Молочные продукты

Продолжаются дискуссии о том, связаны ли молочные продукты с прыщами: одни исследования показывают возможную связь, а другие не находят никакой связи между ними.

Если у вас настолько сильные прыщи, что это влияет на вашу жизнь, стоит попробовать отказаться от молока, сыра и других молочных продуктов, таких как шоколад, торты и печенье.

Харриет сказала: "Если вы решите избегать молочных продуктов, хорошо спланированная безмолочная диета, которая является здоровой и сбалансированной, может обеспечить вас всеми необходимыми питательными веществами. Однако исключение молочных продуктов и продуктов животного происхождения означает, что вы можете упустить определенные питательные вещества, такие как кальций, витамин B12 и йод. Их нужно будет заменить в другом месте вашего рациона, либо с помощью продуктов питания, либо питательных веществ.

Сахар

Все мы знаем, что слишком много сахара вредно для нашего общего здоровья, но знали ли вы, что сахар может значительно ухудшить ваше состояние?

Харриет сказала: "Некоторые исследования показали, что употребление большого количества сладких продуктов является фактором риска развития прыщей, но другие не обнаружили такой связи".

Хотя отказ от сахара не работает для некоторых людей, это может быть ответом для вас, так почему бы не попробовать?

Гарриет сказала: "Это примерно семь чайных ложек сахара. Бесплатный сахар - это сахар, который производители добавляют в еду и напитки, а также сахар, содержащийся во фруктовых соках, меде и сиропах.

Жир

По словам Харриет, диета с высоким содержанием жиров может увеличить риск развития прыщей.

Однако не все жиры "плохие". Поэтому не следует полностью исключать жиры из своего рациона.

Харриет сказала: "Важно отметить, что наличие жира в вашем рационе является неотъемлемой частью здорового питания.

"Постарайтесь сократить потребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров (таких как красное и обработанное мясо, выпечка и торты) и замените их полезными для сердца ненасыщенными жирами (такими как оливковое масло, жирная рыба, орехи и авокадо)".