Диета №0: ТОП-6 интересных фактов о новом сериале от 1+1

Диета №0 - сериальная новинка от канала 1+1 / Пресс-служба

Уже в скором времени зрители телеканала 1+1 увидят премьеру 16-серийной ироничной комедии Диета №0. В сериале покажут увлекательную историю отношений бедного студента Вани, безнадежно влюбленного в роковую красотку Марго. Судьбоносный случай придаст их истории неожиданного развития. А самим героям придется пройти тернистый путь, чтобы понять и узнать друг друга.

Главные роли в ленте сыграют украинская актриса Клавдия Дрозд-Бунина, знакомая зрителям 1+1 по сериалам Худшая подруга и Родня и латвийский актер Максим Бусел.

Исполнители главных ролей в сериале Диета №0 Клавдия Дрозд-Бунина и Максм Бусел / Пресс-служба

По сюжету Ваня – бедный студент мединститута, неприметный парень с лишним весом безнадежно влюбленный в стройную красавицу Марго. Капризная девушка его не замечает: она выросла в богатстве, считает себя совершенством и с презрением относится к таким, как он.

Но однажды на море они случайно проводят вместе ночь, а следующая их встреча произойдет только спустя много лет. Но сразу ли они узнают друг друга – зрители узнают во время просмотра сериала.

Почему стоит посмотреть сериал Диета №0 на 1+1:

Значительная часть съемок проходила в Латвии. Во время просмотра сериала зрители смогут любоваться уютными улочками старой Риги, а также удивительными морскими пейзажами Юрмалы. В главных и ролях второго плана задействованы известные латвийские актеры, а также часть съемочной группы;

Диета №0 - сериальная новинка от канала 1+1 / Пресс-служба

Зрители смогут увидеть отличную физическую подготовку исполнителя главной мужской роли Максима Бусела. Кроме актерского таланта он удивил всю съемочную группу, когда с легкостью справился со всеми трюковыми съемками без участия каскадера. Актер сам отработал боевые сцены, съемки с использованием оружия и пиротехники.

Актер Владимир Заяц, исполнитель одной из главных ролей, настолько вжился в свою роль, что в сцене задержания главного антагониста истории повредил мотоцикл, на котором находился злодей. Реквизит успешно восстановили и сейчас мотоцикл безопасно ездит по улицам столицы;

Все зимние сцены снимались летом, в разгар жары в Киеве. Многие участники проекта впервые в жизни украшали новогоднюю елку, когда за окном было +30. Но благодаря профессионализму команды и актеров зрители увидят настоящую зиму в кадре и почувствуют новогоднее настроение;

Многие персонажи будут буквально меняться по ходу сюжета. Так, некоторых персонажей с лишним весом сыграли другие актеры, а остальные носили специальные накладки, увеличивающие реальные размеры актеров.

Олег Маслюк исполнил роль главного героя до преображения / Пресс-служба

Одна из сюжетообразующих сцен снималась на рассвете, на одном из центральных столичных пляжей. Время для съемки было ограничено, поэтому репетировать пришлось накануне – ночью. Вышла очень душевная репетиция, больше похожая на ночные посиделки хороших друзей у костра.

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