Девять секретов здоровья, которые врачи рассказывают своим друзьям: советы

И помните, что питьевая вода помогает поддерживать эластичность кожи ног и лица./ УНИАН

Всегда можно найти множество советов обо всем, что мы должны делать, чтобы оставаться здоровыми.

От правильного питания и приема витаминов до увлажнения нашей кожи и выполнения упражнений - это бесконечно.

Но каким советам стоит следовать, а какие просто игнорировать?

Издание Mirror.co.uk, спросило группу врачей, какие рекомендации и предложения они дают своим друзьям, чтобы узнать самое важное, - и это по-настоящему открыло глаза.

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Они поделились своими главными советами, касающимися ступней, зубов, питания, артериального давления, приема лекарств и варикозного расширения вен.

1. Артериальное давление

Если ваш врач хочет прописать лекарства для снижения артериального давления, попросите провести амбулаторный мониторинг артериального давления (СМАД), при котором артериальное давление сначала измеряется дома с интервалами более 24 часов, советует профессор Гарет Биверс из Великобритании по кровяному давлению.

Это "золотой стандарт" измерения артериального давления, который дает гораздо более точные показания, чем разовое измерение у терапевтов.

Следующий лучший вариант - купить собственный монитор и регулярно проверять артериальное давление дома, записывая результаты.

2. Ноги

Относитесь к ним как к своему лицу, - говорит ортопед Хина Патель.

Купите увлажняющий крем для ног и используйте его каждый день. Трещины на пятках могут быть болезненными, а инфекции могут попасть в организм через трещины на ступнях, особенно если у вас диабет.

И помните, что питьевая вода помогает поддерживать эластичность кожи ног и лица.

3. Зубы

Не заменяйте амальгамные пломбы, потому что вам не нравится их внешний вид или вы беспокоитесь о ртути, - предупреждает Салли Рэймент, стоматолог-реставратор в Центре имплантологии Hove (Theimplantcentre.com).

Их замена может вызвать проблемы, если нерв будет поврежден.

4. Варикозное расширение вен

"Не игнорируйте ноющие ноги", - предупреждает профессор Марк Уайтли, хирург-консультант и клинический директор клиники Уайтли.

Около 30% взрослых имеют проблемы с варикозным расширением вен на ногах, но только половина из них может видеть варикозное расширение вен на поверхности.

У другой половины есть "скрытые варикозные вены" глубже под кожей, о которых они не подозревают, пока у них не появятся боли в ногах, опухшие лодыжки, флебит, экзема, красные или коричневые пятна на лодыжках или язвы на ногах.

И ни один врач или медсестра не могут сказать, что у вас нет "скрытого варикозного расширения вен", пока вы не пройдете дуплексное ультразвуковое исследование.

5. Гастроэнтерология

Попробуйте новые продукты, - говорит доктор Антон Эммануэль, консультант-гастроэнтеролог больницы университетского колледжа и медицинский директор.

Около 60% британцев едят одни и те же продукты каждый день. Какими бы полезными ни были продукты, они вредны для кишечника.

Пищеварительная система нуждается в разнообразной пище, чтобы усваивать большое количество необходимых нам питательных веществ и минералов.

6. Таблетки

"Не платите в 10 раз больше за упаковку фирменных обезболивающих", - говорит Сунил К. Кочхар, фармацевт-консультант.

Бытует мнение, что продукты названных брендов лучше или "вы получаете то, за что платите". Фактически, вы обычно платите больше за цвет и стиль упаковки (хотя у крупных брендов действительно есть выбор рецептов).

Все продукты, брендовые или генерические, должны производиться по закону в соответствии с одним и тем же минимальным стандартом.

7. Сепсис

Подумайте о сепсисе, - говорит доктор Рон Дэниэлс БЭМ, консультант по интенсивной терапии и главный исполнительный директор UK Sepsis Trust (sepsistrust.org).

Если у вас (или у вашего близкого человека) есть симптомы инфекции, и вы чувствуете себя хуже, чем когда-либо раньше, спросите своего терапевта или врача больницы, может ли это быть сепсис.

Разница всего в один час в лечении может означать разницу между жизнью и смертью.

8. Кости

"Не беги", - советует Гарри Трейнер. Человеческое тело создано, чтобы ходить - и время от времени бегать, когда срабатывает механизм "борьбы или бегства". Сжимающая сила и износ нижней части позвоночника и суставов просто изнашивают все быстрее.

Чтобы увеличить частоту сердечных сокращений, делайте интервалы для наращивания от быстрой ходьбы до легкой пробежки, затем медленного бега и обратно.

9. Питание

Не обращайте внимания на любые претензии на лицевой стороне упаковки, - говорит тренер по здоровью Олли Лестер. Такие фразы, как "без сахара", "веганский", "без глютена" говорят вам только о том, чего НЕТ в продукте, а не о том, что ЕСТЬ. Список ингредиентов на обратной стороне пакета - это то, что вам нужно прочитать.

Моя мантра такова: "Если вы неправильно питаетесь, лекарства бесполезны. Если у тебя правильная еда, в лекарствах нет нужды ".