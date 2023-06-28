Девушка показала простой способ, как сделать колбасу в домашних условиях

Главред расскажет простой рецепт домашней колбасы, от которой будет невозможно оторваться.

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как сделать колбасу в домашних условиях / коллаж: Главред, фото: скриншот

Колбаса - любимое лакомство огромного количества людей, особенно детей. Однако мало кто пробовал приготовить этот продукт самостоятельно, а это возможно. Главред покажет на опыте девушки, как сделать колбасу в домашних условиях.

Что нужно для приготовления колбасы - ингредиенты

В блоге кулинарных рецептов в ТикТок показали как приготовить колбасу и рассказал, что для этого понадобится всего:

800 г курицы

400 мл бульона

морковь, лук, буряк,лавровый лист

соль, перец, кориандр, паприка, 30 г желатина

Простой рецепт домашней колбасы - действия пошагово

Для того, чтобы приступить к приготовлению колбасы, необходимо сварить курицу, а когда она закипит - добавить в нее предварительно обжаренные овощи крупными кусочками. Также в бульон нужно будет добавить специи - соль, перец, лавровый лист. Варить бульон нужно около 1,5 часов и параллельно с ним отварить буряк.

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Спустя это время курицу необходимо достать из бульона, отобрать от костей, а его проварить еще два раза, чтобы был насыщенным.

Когда бульон проварится, необходимо убрать все овощи и растворить в нем желатин. Затем в эту смесь нужно добавить мясо курицы, специи и 3 столовых ложки сока буряка и всё вместе перебить блендером.

Последний этап - формирование. Полученную смесь необходимо залить в обрезанную бутылку, накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на 4 часа.

Смотрите видео о том, как приготовить колбасу дома:

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