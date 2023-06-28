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Девушка показала простой способ, как сделать колбасу в домашних условиях

Елизавета Бельмас
28 июня 2023, 14:06 обновлено 28 июня, 14:20
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Главред расскажет простой рецепт домашней колбасы, от которой будет невозможно оторваться.
как сделать колбасу в домашних условиях
как сделать колбасу в домашних условиях / коллаж: Главред, фото: скриншот

Колбаса - любимое лакомство огромного количества людей, особенно детей. Однако мало кто пробовал приготовить этот продукт самостоятельно, а это возможно. Главред покажет на опыте девушки, как сделать колбасу в домашних условиях.

Что нужно для приготовления колбасы - ингредиенты

В блоге кулинарных рецептов в ТикТок показали как приготовить колбасу и рассказал, что для этого понадобится всего:

  • 800 г курицы
  • 400 мл бульона
  • морковь, лук, буряк,лавровый лист
  • соль, перец, кориандр, паприка, 30 г желатина

Простой рецепт домашней колбасы - действия пошагово

Для того, чтобы приступить к приготовлению колбасы, необходимо сварить курицу, а когда она закипит - добавить в нее предварительно обжаренные овощи крупными кусочками. Также в бульон нужно будет добавить специи - соль, перец, лавровый лист. Варить бульон нужно около 1,5 часов и параллельно с ним отварить буряк.

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Спустя это время курицу необходимо достать из бульона, отобрать от костей, а его проварить еще два раза, чтобы был насыщенным.

Когда бульон проварится, необходимо убрать все овощи и растворить в нем желатин. Затем в эту смесь нужно добавить мясо курицы, специи и 3 столовых ложки сока буряка и всё вместе перебить блендером.

Последний этап - формирование. Полученную смесь необходимо залить в обрезанную бутылку, накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на 4 часа.

Смотрите видео о том, как приготовить колбасу дома:

@cesmak.info Домашня варена ковбаса Інгредієнти Мясо курки 800 г Бульон 400 мілілітрів Морковка 1 штука цибуля 1 штука лавровий лист 2-3 штуки соль 1 ст. л. чорний перець 10 шт Коріандр 0,5 ч.л. перець 0,5 ч.л. Мускатний горіх 0,5 ч.л. паприка 1 ч.л. Желатин 30 г буряк 1 шт Курку заливаємо холодною водою, коли вода закипить добавляю морковку і цибульку перед тим обжарю цибулю і з морквою на сковороді. В бульон добавляю лавровий лист, перець, горошок і сіль. Варимо 1,5 год. В той самий час варимо буряк. З бульона все витягуємо, залишаємо його на вогні в 2-3 рази приваривши його щоб став насищенішим (приблизно 400 мл). Овочі викидаємо, з курки забираємо всі кості. В гарячому бульоні розтворяємо желатин, добавляємо м’ясо курки, всі спеції (паприку, кориандр, мускатний горіх, перець). З буряка добавляю 3 ст.л вижатого сока. Блендером подрібнюємо. В пляшку з відрізаним горлом переливаємо нашу суміш. Накриваємо плівкою і ховаємо вхолодильник на 4 години. Дістаємо нашу корисну і натуральну ковбасу і нарізаємо на бутерброди. Смачного? #простірецепти#легкірецепти#смачноіпросто#домашняковбаса#ковбасапп#ковбасанабутерброди#готуємоковбасувдома#українськірецепти#рецептиукраінською#ковбасаваренадомашня#ковбасазкурки#простоковбаса#варенаковбасавдома♬ оригінальний звук - Кулінарні Рецепти

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