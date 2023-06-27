Девушка показала, как за 1 минуту почистить кастрюлю молодой картошки

Молодая картошка - вкусный и нежный овощ, однако его не так легко почистить, как обычный картофель. Мы расскажем, как почистить молодую картошку чтобы руки были чистыми и времени ушло не много.
Как быстро и легко почистить молодую картошку - простой лайфхак
Молодую картошку любят практически все и каждая хозяйка задумывалась, как почистить молодую картошку быстро и просто.
Для того, чтобы это сделать, вам понадобится кастрюля, крышка, молодая картошка и соль. Однако картошка должна быть очень свежей, тогда этот лайфхак сработает.
Наполните кастрюлю картофелем и засыпьте ее солью. Затем накройте кастрюлю крышкой и хорошенько потрясите в течение минуты.
После этого вы увидите, как на картофеле практически не осталось кожуры, а ее остатки легко смоются под водой.
Смотрите видео о том, как за минуту почистить молодую картошку:
@anny.cooking Молоду картоплю чищу тільки так! Картопля має бути найсвіжіша, тоді вона легко почиститься! Сіль беремо крупну чи кам‘яну. #молодакартопля#картопля#літо2023#рецептиукраїна#лайфхак♬ оригінальний звук - anny cooking
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