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Девушка показала, как за 1 минуту почистить кастрюлю молодой картошки

Елизавета Бельмас
27 июня 2023, 18:08 обновлено 27 июня, 18:12
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Лето - период сезонных овощей и фруктов. Узнайте, как быстро и легко почистить молодую картошку.
Как быстро и легко почистить молодую картошку
Как быстро и легко почистить молодую картошку / коллаж: Главред, фото: скриншот

Молодая картошка - вкусный и нежный овощ, однако его не так легко почистить, как обычный картофель. Мы расскажем, как почистить молодую картошку чтобы руки были чистыми и времени ушло не много.

Как быстро и легко почистить молодую картошку - простой лайфхак

Молодую картошку любят практически все и каждая хозяйка задумывалась, как почистить молодую картошку быстро и просто.

Для того, чтобы это сделать, вам понадобится кастрюля, крышка, молодая картошка и соль. Однако картошка должна быть очень свежей, тогда этот лайфхак сработает.

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Наполните кастрюлю картофелем и засыпьте ее солью. Затем накройте кастрюлю крышкой и хорошенько потрясите в течение минуты.

После этого вы увидите, как на картофеле практически не осталось кожуры, а ее остатки легко смоются под водой.

Смотрите видео о том, как за минуту почистить молодую картошку:

@anny.cooking Молоду картоплю чищу тільки так! Картопля має бути найсвіжіша, тоді вона легко почиститься! Сіль беремо крупну чи кам‘яну. #молодакартопля#картопля#літо2023#рецептиукраїна#лайфхак♬ оригінальний звук - anny cooking

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