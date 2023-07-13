Девушка показала, как разбить яйцо, чтобы желток остался целым

Яичница - один из самых распространенных завтраков. Главред расскажет, как правильно разбивать яйца для яичницы.

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как разбить яйцо, чтобы желток остался целым / коллаж: Главред, фото: скриншот

Многие люди любят яйца на завтрак. Кому-то по душе яйцо-пашот, кому-то просто вареное, а кому-то яичница или омлет. Однако даже яичницу не так просто приготовить, когда ты любишь глазунью, ведь желток довольно хрупкая часть.

Мы расскажем, как правильно разбивать яйца для яичницы.

Как правильно разбить яйцо, чтобы желток остался целым

С тем, чтобы приготовить яичницу, проблем нет до тех пор, пока не захочется приготовить глазунью, ведь разбить яйцо и не разбить при этом желток получается не всегда.

видео дня

Девушка показала лайфхак в соцсети ТикТок, как разбить яйцо сковородкой. Оказывается, если его разбить прям о сковороду - желток в 90% случаев остается целым, а это - идеальный исход для тех, кто любит именно глазунью.

Смотрите видео о том, как приготовить глазунью правильно:

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