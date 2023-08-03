Девушка нанесла мицелярку на волосы и показала, как ей это помогло

Грязные волосы иногда очень портят внешний вид, а времени их помыть не остается.Однако для таких случаев производители изобрели сухой шампунь. Что делать, если голова грязная, а сухого шампуня нет - расскажем далее.
Девушка в Тикток показала, что будет, если протереть волосы мицеллярной водой.
Она взяла ватный диск, смочила его мицеллярной водой и начала втирать в одну часть грязных волос. Когда все корни одной части головы были обработаны мицеллярной водой - девушка приступила к сушке. Сушила она волосы с помощью фена.
Когда волосы стали сухими - было видно, что мицеллярная воды сделала их абсолютно чистыми. Поэтому, отвечая на вопрос можно ли протирать волосы мицеляркой - ответ очевиден, хотя лучше, конечно, ухаживать за волосами как положено.
Смотрите видео, в котором девушка показала, как сделать так, чтобы волосы были чистыми без мытья:
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