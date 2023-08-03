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Девушка нанесла мицелярку на волосы и показала, как ей это помогло

Елизавета Бельмас
3 августа 2023, 18:03 обновлено 3 августа, 18:20
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Главред расскажет, что делать, если голова грязная, а сухого шампуня нет.
что будет, если протереть волосы мицеллярной водой
что будет, если протереть волосы мицеллярной водой / коллаж: Главред, фото: скриншот

Грязные волосы иногда очень портят внешний вид, а времени их помыть не остается.Однако для таких случаев производители изобрели сухой шампунь. Что делать, если голова грязная, а сухого шампуня нет - расскажем далее.

Девушка в Тикток показала, что будет, если протереть волосы мицеллярной водой.

Она взяла ватный диск, смочила его мицеллярной водой и начала втирать в одну часть грязных волос. Когда все корни одной части головы были обработаны мицеллярной водой - девушка приступила к сушке. Сушила она волосы с помощью фена.

видео дня

Когда волосы стали сухими - было видно, что мицеллярная воды сделала их абсолютно чистыми. Поэтому, отвечая на вопрос можно ли протирать волосы мицеляркой - ответ очевиден, хотя лучше, конечно, ухаживать за волосами как положено.

Смотрите видео, в котором девушка показала, как сделать так, чтобы волосы были чистыми без мытья:

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