Девушка нанесла мицелярку на волосы и показала, как ей это помогло

Главред расскажет, что делать, если голова грязная, а сухого шампуня нет.

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что будет, если протереть волосы мицеллярной водой / коллаж: Главред, фото: скриншот

Грязные волосы иногда очень портят внешний вид, а времени их помыть не остается.Однако для таких случаев производители изобрели сухой шампунь. Что делать, если голова грязная, а сухого шампуня нет - расскажем далее.

Девушка в Тикток показала, что будет, если протереть волосы мицеллярной водой.

Она взяла ватный диск, смочила его мицеллярной водой и начала втирать в одну часть грязных волос. Когда все корни одной части головы были обработаны мицеллярной водой - девушка приступила к сушке. Сушила она волосы с помощью фена.

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Когда волосы стали сухими - было видно, что мицеллярная воды сделала их абсолютно чистыми. Поэтому, отвечая на вопрос можно ли протирать волосы мицеляркой - ответ очевиден, хотя лучше, конечно, ухаживать за волосами как положено.

Смотрите видео, в котором девушка показала, как сделать так, чтобы волосы были чистыми без мытья:

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