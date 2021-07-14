Дети принесут со школ: инфекционист гарантирует резкую вспышку коронавируса в середине осени

Украину может накрыть новая волна коронавируса / Фото Reuters

Украину накроет новая волна эпидемии коронавируса штамма Дельта к концу октября - началу ноября, когда дети вернутся к обучению после летних каникул. Такой прогноз в интервью Главреду озвучил руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин.

"Скорее всего, это произойдет к осени, когда дети вернутся с летних каникул и пойдут в организованные коллективы без вентиляции. И уже к концу октября - началу ноября мы увидим резкую вспышку коронавируса", - считает Александрин.

Читайте такжеИнфекционист назвал опасную особенность штамма ДельтаОн отмечает, что у Украины самая большая протяженность границы с Российской Федерацией, где практически ежедневно устанавливаются новые рекорды по заболеваемости, госпитализации и смертности.

"Тут не нужно быть вундеркиндом, чтобы понять, что этот штамм скоро к нам придет. И так как основной эпидемиологически важный путь передачи – воздушный (а не капельный, как ранее утверждалось), это говорит о том, что для нашей страны, где нету механической вентиляции, очень опасно находится в замкнутом пространстве, потому что нету никакого воздухообмена – нету поступления чистого обогащенного кислорода, нет вытяжки", - заявил инфекционист.

Кто в группе риска

По его словам, в группе риска - пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы. И Украина рискует столкнуться с теми же проблемами, которые сегодня наблюдаются в Российской Федерации и Великобритании.

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"Очень хорошо сравнить ход событий с тем, что сейчас наблюдается в Российской Федерации и Великобритании, где также очень высокий рост заболеваемости. Так как в первую очередь государство вакцинировало группы риска, то на склоне высокой заболеваемости отмечается резкое снижение госпитализированных и смертей. Вот вам и уровень ответственности государственной системы, когда вакцинированы группы риска, а те молодые люди и дети, которое не представляет особой угрозы, не дают больших осложнений", - отметил он.

Чем отличается штамм Дельта

Штам Дельта является на 40-60% более заразным, чем предыдущий "Альфа" (британский), который, в свою очередь, был в полтора раза более заразен, чем предыдущие испанский и уханьской, рассказала ранее Главреду врач Екатерина Амосова.

Также есть определенные различия в симптомах: потеря обоняния/вкуса и кашель немного реже, а насморк, боль в горле и головная боль – чаще. Однако специфических для COVID-19 симптомов нет, заявила она.