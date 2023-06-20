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Дети и родители будут в восторге: что можно сделать из губок для мытья посуды

Сергей Кущ
20 июня 2023, 02:05
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Губки могут стать идеальными материалами для создания различных поделок.
Что можно сделать из старых губок для мытья посуды
Что можно сделать из старых губок для мытья посуды / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Губки для мытья посуды часто превращаются в мусор, когда их служебный срок подходит к концу. Однако, у вас есть возможность дать вторую жизнь этим ненужным предметам и использовать их для создания полезных и интересных вещей.

Предлагаем ознакомиться с идеями того, что можно сделать из губок для мытья посуды и как превратить их в функциональные предметы повседневного использования.

Антистрессовые игрушки

Старые губки могут стать идеальными материалами для создания антистрессовых игрушек. Вырежьте губки на разные формы, например, кубики или круги, и соберите их вместе, используя резиновую ленту или шнур. Такую игрушку можно сжимать и мять в руках, чтобы снять напряжение и улучшить настроение.

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Подставки для горячих предметов

Старые губки прекрасно подходят для создания подставок для горячих предметов на кухне. Просто вырежьте губку нужного размера и формы, и закрепите ее на дне или боковой поверхности подноса или тарелки. Такие подставки защитят поверхности от повреждений и ожогов, когда вы ставите горячую кастрюлю или сковороду.

Тряпочки для чистки

Если губка стала неэффективной для мытья посуды, вы можете использовать ее как тряпочку для чистки различных поверхностей в доме. Вырежьте губку на несколько кусочков и используйте их для уборки ванной комнаты, кухни или других помещений. Они отлично справляются с удалением пыли, грязи и пятен.

Игрушки для ванной

Старые губки можно превратить в веселые игрушки для ванной комнаты. Вырежьте губки на разные формы, такие как рыбки, животные или цветы, и прикрепите к ним глазки или другие декоративные элементы. Дети будут в восторге от таких ярких и плавающих игрушек во время купания.

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