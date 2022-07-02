Дешево и без химии: 3 способа сделать чистящее средство в домашних условиях

Результат будет не хуже магазинных аналогов.
В магазинах в изобилии есть огромное количество чистящих средств для любых задач, но знающие хозяйки могут обойтись и без них. Используя дешевые компоненты, которые есть почти в каждом доме, можно сделать чистящее средство своими руками.
Главред собрал 3 лучших рецепта, которые не ударят по вашему кошельку, а результат будет не хуже магазинных аналогов.
Как сделать чистящее средство из соды и уксуса
Это средство отлично подойдёт для самых разных целей: от очистки поверхностей на кухне до чистки мебели.
Для этого вам понадобится:
- 1 столовая ложка пищевой соды
- половина лимона
- четверть чашки белого уксуса
- литр горячей воды
Жидкость вы можете налить в бутылки с распылителем - так будет удобней работать с ней.
Как сделать чистящее средство из хозяйственного мыла
Моющее средство для посуды своими руками из хозяйственного мыла получится не хуже, чем "Гала" или "Фейри". Оно наиболее часто используется в домашнем хозяйстве, так как имеет относительно высокие чистящиеся свойства и является основной для других рецептов.
Чтобы сделать такое моющее средство, понадобится:
- 200 гр. хозяйственного мыла.
- 6 ст. л. соды.
- Несколько капель эфирных масел для придания аромата.
Измельчите хозяйственное мыло. Чем мельче будет мыльная стружка, тем быстрее мыло растворится в воде. Подогреваем воду. Достаточно 200 мл горячей воды. Заливаем натертое мыло горячей водой и полностью его растворяем, постоянно помешивая.
Читайте такжеКак сделать унитаз снова белым: убираем застарелый налет и желтизнуГотовую смесь остужаем. В нее по желанию можно добавить ароматизаторы. Такое средство считается многофункциональным. Им можно мыть посуду, кафельную плитку, сантехнические приборы и иные поверхности.
Универсальное чистящее средство
Это средство подойдёт для того, чтобы убрать разводы от воды, освежить мусорное ведро, избавиться от пятен на стенах и многого другого.
Приготовьте:
- белый уксус;
- воду;
- цедру лимона;
- веточку розмарина.
Смешайте воду и белый уксус в пропорциях 1:1. Налейте получившуюся смесь в пульверизатор, добавьте остальные ингредиенты, хорошенько потрясите и дайте настояться неделю.
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