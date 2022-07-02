Дешево и без химии: 3 способа сделать чистящее средство в домашних условиях

3 способа сделать чистящее средство в домашних условиях / скриншот

В магазинах в изобилии есть огромное количество чистящих средств для любых задач, но знающие хозяйки могут обойтись и без них. Используя дешевые компоненты, которые есть почти в каждом доме, можно сделать чистящее средство своими руками.

Главред собрал 3 лучших рецепта, которые не ударят по вашему кошельку, а результат будет не хуже магазинных аналогов.

Как сделать чистящее средство из соды и уксуса

Это средство отлично подойдёт для самых разных целей: от очистки поверхностей на кухне до чистки мебели.

Для этого вам понадобится:

1 столовая ложка пищевой соды

половина лимона

четверть чашки белого уксуса

литр горячей воды

Жидкость вы можете налить в бутылки с распылителем - так будет удобней работать с ней.

Как сделать чистящее средство из хозяйственного мыла

Моющее средство для посуды своими руками из хозяйственного мыла получится не хуже, чем "Гала" или "Фейри". Оно наиболее часто используется в домашнем хозяйстве, так как имеет относительно высокие чистящиеся свойства и является основной для других рецептов.

Чтобы сделать такое моющее средство, понадобится:

200 гр. хозяйственного мыла.

6 ст. л. соды.

Несколько капель эфирных масел для придания аромата.

Измельчите хозяйственное мыло. Чем мельче будет мыльная стружка, тем быстрее мыло растворится в воде. Подогреваем воду. Достаточно 200 мл горячей воды. Заливаем натертое мыло горячей водой и полностью его растворяем, постоянно помешивая.

Читайте такжеКак сделать унитаз снова белым: убираем застарелый налет и желтизнуГотовую смесь остужаем. В нее по желанию можно добавить ароматизаторы. Такое средство считается многофункциональным. Им можно мыть посуду, кафельную плитку, сантехнические приборы и иные поверхности.

Универсальное чистящее средство

Это средство подойдёт для того, чтобы убрать разводы от воды, освежить мусорное ведро, избавиться от пятен на стенах и многого другого.

Приготовьте:

белый уксус; воду; цедру лимона; веточку розмарина.

Смешайте воду и белый уксус в пропорциях 1:1. Налейте получившуюся смесь в пульверизатор, добавьте остальные ингредиенты, хорошенько потрясите и дайте настояться неделю.

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