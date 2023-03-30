Дешевая живая изгородь: как оградить сад недорого и натурально

Началась весна и многие уже сейчас приступают к подготовке своего сада к цветению.

Дешевая живая изгородь / коллаж фото pexels.com

Иногда свою площадь хочется оградить, но не хочется делать это с помощью забора. В таком случае сделать это можно с помощью живой изгороди, о которой мы сегодня и поговорим.

Что можно посадить в качестве живой изгороди - самые популярные варианты

Для того, чтобы оградить свой участок или защитить сад, а может просто разделить территорию на секции - можно использовать живую изгородь. Чаще всего в ее роли можно увидеть следующие популярные варианты: Тую, Можжевельник, Тис. Также часто используют Дерен белый и Спирею (в народе - Невеста).

Дешевая живая изгородь - что выбрать

В том случае, если садовник не располагает большим количеством средств - можно обратиться к дешевым видам растений. Например - к Настурции. Это яркое растение потребует основ, которую можно сделать из досок. Плюс изгороди в том, что она быстро растет. Также довольно дешевыми являются семена Душистого вьющегося горошка. Это будет не только зелень, но и яркие цветоносы. Помимо прочего можно использовать плющ, однако растет он не быстро и требует ограничения.

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Вечнозеленые растения для живой изгороди - будут радовать всегда

Среди вечнозеленых вариантов изгороди выбор также достаточно велик. К ним, конечно, относится Туя, ели и можжевельник. Они всегда остаются яркими, а порой и ароматными. Минусы этих растений также есть - они достаточно медленно растут. Также к ним можно отнести Кипарис и Самшит. Эти растения не стоит садить в том случае, если вам хочется иметь каждый год разную изгородь.

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