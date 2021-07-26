Дергаетесь при засыпании? Вот, что ваше тело пытается сказать вам

Это не припадок, и это совершенно безобидное явление./ Pixabay

Возможно, у вас был тяжелый день, и вы с нетерпением ждете возможности поудобнее устроиться в постели. Однако, когда вы блаженно засыпаете, вы внезапно просыпаетесь от ощущения, что ваши руки и ноги подергиваются.

Вы снова просыпаетесь и в своей сонной дымке гадаете, что же только что произошло.

"Это называется гипническим рывком или началом сна", - сказал LIVESTRONG.com Радж Дасгупта, доктор медицины, доцент клинической медицины в Keck Medicine из USC в Лос-Анджелесе. "Когда вы засыпаете, у вас возникает ощущение, как от электрического разряда", - говорит он.

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Это не припадок, и это совершенно безобидное явление. И это тоже обычное явление - до 70 процентов людей испытывают приступы гипноза (которые иногда называют гипнагогическими рывками). У вас также может сложиться впечатление, что вы падаете вместе с ними.

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Хотя им не о чем беспокоиться, они могут служить намеком на то, что что-то не так с вашим образом жизни или что вы могли бы немного позаботиться о себе. Вот что может происходить:

1. Вы недосыпаете

По словам доктора Дасгупты, когда дело доходит до гипных подергиваний, недосыпание является наиболее частой причиной. "Возможно, вы не высыпаетесь достаточного количества или качества сна", - объясняет он.

Плохой сон означает, что вы не получаете более глубокую восстановительную фазу быстрого сна. Несмотря на то, что вы пролежали в постели - по-видимому, спите - в течение семи-девяти часов, рекомендованных Национальным фондом сна, вы можете просыпаться в течение дня, чувствуя себя несвежим и сонным.

Чтобы решить проблему лишения сна, убедитесь, что вы уделяете себе достаточно времени в постели, чтобы получить минимум семь часов - установите таймер "ложиться спать", если это помогает вам напоминать. По словам доктора Дасгупты, гигиена сна, например, наличие времени перед сном для расслабляющих занятий и избегание экранов (да, в том числе и скроллинг на телефоне), также важна для качества сна.

2. Вы в стрессе

Психическое и эмоциональное напряжение также может вызвать сонливость.

"Было бы очень интересно узнать, начнут ли люди во время пандемии испытывать больше гипных подергиваний", - говорит Дасгупта.

Это прекрасно согласуется с идеей о том, что вы можете использовать время для расслабления перед сном, чтобы облегчить любые беспокойства, которые могут мешать вам спать, и физически расслабиться, чтобы вы могли спокойно заснуть.

3. Вы пьете слишком много кофеина

По словам доктора Дасгупты, стимуляторы, такие как кофеин и никотин, также вызывают приступы гипноза. И неудивительно, что лишение сна и потребление кофеина могут идти рука об руку.

Чем больше вы недосыпаете, тем больше вы можете полагаться на кофеин, чтобы не уснуть, и можете пить его позже днем ​​(еще больше нарушая ваш сон). Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США рекомендует людям употреблять не более 400 мг кофеина в день или от четырех до пяти чашек кофе.

4. У вас апноэ во сне

Доктор Дасгупта объясняет, что гипнические подергивания происходят во время перехода между бодрствованием и сном, поэтому они могут возникать с большей вероятностью, если у вас апноэ во сне - состояние, характеризующееся короткими паузами в дыхании в течение ночи, которое вызывает множественные возбуждения и пробуждения.

По данным Национального института сердца, легких и крови, другие признаки и симптомы апноэ включают храп или затрудненное дыхание во время сна (что может заметить ваш партнер по постели), а также чрезмерную дневную сонливость или головные боли при пробуждении. Апноэ во сне опасно, потому что может увеличить риск сердечных заболеваний и диабета 2 типа, поэтому проконсультируйтесь с врачом.

Сон против синдрома беспокойных ног

Гипнические подергивания сильно отличаются от таких состояний, как синдром беспокойных ног (СБН). "СБН - это не расстройство сна, это расстройство, которое мешает вам спать", - объясняет доктор Дасгупта.

Классические симптомы RLS включают дискомфортные ощущения в ногах, когда ложитесь спать, которые обычно облегчаются растяжкой или движением ног. СБН может повлиять на сон, не давая уснуть и способствуя бессоннице.

А как насчет подергивания во сне?

Другой тип подергивания или движения, который вы можете испытывать, называется расстройством периодических движений конечностей (PLMD). Эти движения конечностей происходят ночью и обычно затрагивают ноги, говорит доктор Дасгупта, добавляя, что, хотя обычно они не вредны, они могут разбудить вас ночью, вызывая усталость на следующий день.

Многие люди с PLMD также имеют другие состояния, такие как RLS или обструктивное апноэ во сне. Если эти ночные подергивания ног мешают вам спать, поговорите со своим врачом, который может захотеть увидеть вас, чтобы исключить основные заболевания. Если у вас есть RLS и PLMD, есть лекарства, которые могут помочь, а также отказ от кофеина.