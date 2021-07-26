УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Дергаетесь при засыпании? Вот, что ваше тело пытается сказать вам

26 июля 2021, 14:24

Это называется гипническим рывком или началом сна.

Сон
Это не припадок, и это совершенно безобидное явление./ Pixabay

Возможно, у вас был тяжелый день, и вы с нетерпением ждете возможности поудобнее устроиться в постели. Однако, когда вы блаженно засыпаете, вы внезапно просыпаетесь от ощущения, что ваши руки и ноги подергиваются.

Вы снова просыпаетесь и в своей сонной дымке гадаете, что же только что произошло.

"Это называется гипническим рывком или началом сна", - сказал LIVESTRONG.com Радж Дасгупта, доктор медицины, доцент клинической медицины в Keck Medicine из USC в Лос-Анджелесе. "Когда вы засыпаете, у вас возникает ощущение, как от электрического разряда", - говорит он.

Читайте такжеПлохой сон и тревога: названы 5 вещей, которые вы должны убрать из спальни

Это не припадок, и это совершенно безобидное явление. И это тоже обычное явление - до 70 процентов людей испытывают приступы гипноза (которые иногда называют гипнагогическими рывками). У вас также может сложиться впечатление, что вы падаете вместе с ними.

Реклама

Хотя им не о чем беспокоиться, они могут служить намеком на то, что что-то не так с вашим образом жизни или что вы могли бы немного позаботиться о себе. Вот что может происходить:

1. Вы недосыпаете

По словам доктора Дасгупты, когда дело доходит до гипных подергиваний, недосыпание является наиболее частой причиной. "Возможно, вы не высыпаетесь достаточного количества или качества сна", - объясняет он.

Плохой сон означает, что вы не получаете более глубокую восстановительную фазу быстрого сна. Несмотря на то, что вы пролежали в постели - по-видимому, спите - в течение семи-девяти часов, рекомендованных Национальным фондом сна, вы можете просыпаться в течение дня, чувствуя себя несвежим и сонным.

Чтобы решить проблему лишения сна, убедитесь, что вы уделяете себе достаточно времени в постели, чтобы получить минимум семь часов - установите таймер "ложиться спать", если это помогает вам напоминать. По словам доктора Дасгупты, гигиена сна, например, наличие времени перед сном для расслабляющих занятий и избегание экранов (да, в том числе и скроллинг на телефоне), также важна для качества сна.

2. Вы в стрессе

Психическое и эмоциональное напряжение также может вызвать сонливость.

"Было бы очень интересно узнать, начнут ли люди во время пандемии испытывать больше гипных подергиваний", - говорит Дасгупта.

Это прекрасно согласуется с идеей о том, что вы можете использовать время для расслабления перед сном, чтобы облегчить любые беспокойства, которые могут мешать вам спать, и физически расслабиться, чтобы вы могли спокойно заснуть.

3. Вы пьете слишком много кофеина

По словам доктора Дасгупты, стимуляторы, такие как кофеин и никотин, также вызывают приступы гипноза. И неудивительно, что лишение сна и потребление кофеина могут идти рука об руку.

Чем больше вы недосыпаете, тем больше вы можете полагаться на кофеин, чтобы не уснуть, и можете пить его позже днем ​​(еще больше нарушая ваш сон). Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США рекомендует людям употреблять не более 400 мг кофеина в день или от четырех до пяти чашек кофе.

4. У вас апноэ во сне

Доктор Дасгупта объясняет, что гипнические подергивания происходят во время перехода между бодрствованием и сном, поэтому они могут возникать с большей вероятностью, если у вас апноэ во сне - состояние, характеризующееся короткими паузами в дыхании в течение ночи, которое вызывает множественные возбуждения и пробуждения.

По данным Национального института сердца, легких и крови, другие признаки и симптомы апноэ включают храп или затрудненное дыхание во время сна (что может заметить ваш партнер по постели), а также чрезмерную дневную сонливость или головные боли при пробуждении. Апноэ во сне опасно, потому что может увеличить риск сердечных заболеваний и диабета 2 типа, поэтому проконсультируйтесь с врачом.

Сон против синдрома беспокойных ног

Гипнические подергивания сильно отличаются от таких состояний, как синдром беспокойных ног (СБН). "СБН - это не расстройство сна, это расстройство, которое мешает вам спать", - объясняет доктор Дасгупта.

Классические симптомы RLS включают дискомфортные ощущения в ногах, когда ложитесь спать, которые обычно облегчаются растяжкой или движением ног. СБН может повлиять на сон, не давая уснуть и способствуя бессоннице.

А как насчет подергивания во сне?

Другой тип подергивания или движения, который вы можете испытывать, называется расстройством периодических движений конечностей (PLMD). Эти движения конечностей происходят ночью и обычно затрагивают ноги, говорит доктор Дасгупта, добавляя, что, хотя обычно они не вредны, они могут разбудить вас ночью, вызывая усталость на следующий день.

Многие люди с PLMD также имеют другие состояния, такие как RLS или обструктивное апноэ во сне. Если эти ночные подергивания ног мешают вам спать, поговорите со своим врачом, который может захотеть увидеть вас, чтобы исключить основные заболевания. Если у вас есть RLS и PLMD, есть лекарства, которые могут помочь, а также отказ от кофеина.

здоровье психическое здоровье
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Джессика из Холостяка удивила красотой в крошечном бикини на пляжеДжессика из Холостяка удивила красотой в крошечном бикини на пляже Финансовый гороскоп на неделю 26 июля - 1 августа: кого ждет успешный шоппинг, а кого режим экономииФинансовый гороскоп на неделю 26 июля - 1 августа: кого ждет успешный шоппинг, а кого режим экономии Бывшая ученица Монатика без лифчика обольстительно засветила прелестиБывшая ученица Монатика без лифчика обольстительно засветила прелести В Украину возвращается адская жара и аномальная погодаВ Украину возвращается адская жара и аномальная погода Украина превращается в Грецию: синоптик назвал сроки необратимого феноменаУкраина превращается в Грецию: синоптик назвал сроки необратимого феномена

Последние новости

14:37

Лунный календарь стрижек на неделю 26 июля - 1 августа: наилучшие дни

14:35

Свернула шею: в Чернигове массажистка случайно убила свою клиентку

14:29

Успех на Олимпиаде-2020: сестры Киченок прорвались в четвертьфинал парного разряда Видео

14:27

В моду на осень 2021 возвращаются обворожительные юбки в стиле 50-х, которые меняют походку Видео

14:24

Дергаетесь при засыпании? Вот, что ваше тело пытается сказать вам Видео

Реклама
14:05

В Днепре матери мальчика, погибшего от травмы в фонтане, грозит большой тюремный срок Видео

14:02

В Черновцах Винницкой области "Большая стройка" впервые за 50 лет восстанавливает мост

14:00

Ведущий 1+1 заинтриговал признанием о скорой свадьбе и яркими фото

13:50

Высокий уровень этого вещества в крови в молодом возрасте ведет к Альцгеймеру Видео

13:48

Украинцам назвали срок для установки газовых счетчиков: кого это касается

13:46

На Донбассе враг ударил по силам ООС из пушек: среди бойцов ВСУ много раненых Видео

13:40

Перетягивали загруженный рудой самосвал: в Кривом Роге 8 стронгменов установили рекорд Украины

13:18

Тина Кароль нежно показала грудь в соблазнительном белье

13:06

Toп-10 стран, в которые украинцы едут чаще всего, включает и Россию: инфографика

13:06

Любовный гороскоп на неделю 26 июля – 1 августа: флирт, романтика и любовные авантюры

12:58

Ученые совершили открытие, которое поможет при лечении разных видов рака Видео

12:56

Стало известно, куда исчезают деньги абонентов мобильной связи: как уберечься от мошенничества

12:49

Штрафы и новые цифры в платежках: киевлян предупредили об изменениях при оплате коммуналки Видео

12:16

СМИ назвали имена двух кандидатов на должность посла США в Украине

12:11

"Вакцинируйтесь прямо сейчас": в ВОЗ назвали сроки вспышки штамма Дельта в Украине Видео

Реклама
12:08

Мимо вакцины: штамм Дельта ускользает от иммунной системы - Голубовская Видео

12:06

В горах Индии произошел разрушительный камнепад: погибли 9 туристов, трое - пострадали Видео

11:51

В Украине введут новые тарифы на свет - Минэнергетики Видео

11:24

Лукашенко может использовать российские войска в Беларуси для шантажа Украины - Тихановская Видео

11:23

Лунный гороскоп на неделю 26 июля – 1 августа: кто встретит свою вторую половинку и воплотит мечты

11:20

Пошла искать маму в открытое окно: в Запорожье нацгвардеец спас двухлетнюю девочку от смерти Видео

11:17

Разжарит до +36 градусов: украинцев предупредили о возвращении экстремальной жары Видео

11:16

В киевских дворах будут брать деньги за парковку

11:09

Употребление любимого всеми овоща может увеличить риск трех серьезных заболеваний Видео

10:49

"Хочу пожить без сабли": Харлан взяла паузу в карьере после провала на Олимпиаде в Токио Видео

10:38

В Киевской области резко взлетела стоимость проезда в маршрутках: названы новые цены Видео

10:33

Одна вырывалась, другая истошно вопила: в Винницкой области задержали насильника девушек-подростков Видео

10:19

Финансовый гороскоп на неделю 26 июля - 1 августа: кого ждет успешный шоппинг, а кого режим экономии

09:53

Украина превращается в Грецию: синоптик назвал сроки необратимого феномена Видео

09:47

В Сети показали, как Черногору "омывают" волны облаков: волшебное видео карпатского "моря" Видео

09:41

"Московиты умеют хорошо врать и воровать": в РФ "присвоили" американский истребитель

09:00

Миллиардные убытки и транзит от РФ "на нуле": что ждет Украину после запуска СП-2

08:57

Облил преподавателя фекалиями: на Буковине к скандальному отцу студента нагрянули силовики Видео

08:21

Рекорд: зафиксирован минимум жертв COVID-19 в Украине за сутки с начала года Видео

08:15

Дельта-штамм серьезно угрожает Украине: эпидемиолог дал мрачный прогноз Видео

Реклама
08:04

В Украину возвращается аномальная жара Видео

08:01

Крах СП-2 и удар по планам Байдена: журналист заявил о бунте в Белом доме из-за России Видео

07:47

Чего ждать вакцинированным от "Дельты" мнение

07:32

Украинскую армию нужно готовить к возможному применению оружия для освобождения Донбасса – Грымчак

07:10

Десант на юге Украины и захват острова змеиный: Саакашвили раскрыл новые планы Путина Видео

06:53

Языковой скандал в Харькове: продавщица пыталась обмануть владельца и осталась без работы

06:40

Земельный вопрос станет турбодрайвером тысяч конфликтов между украинцами мнение

06:02

Станет невыносимо жарко: климатолог призвала готовиться к пеклу в Украине Видео

05:28

"Хватит валять дурака – возвращайтесь в Россию": вице-спикер Госдумы оскорбил Украину Видео

05:02

Дочь Мика Джаггера топлес произвела фурор идеальными формами

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять