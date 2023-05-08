Деньги сами потекут в руки: астролог назвал знаки, которые в мае-2023 разбогатеют

Для трех знаков зодиака май 2023 года обещает стать весьма успешным периодом благодаря тому, что деньги сами потекут к ним руки. Об этом Главреду рассказал астролог Влад Росс, он также сообщил, каков ключик к финансовому успеху каждого из трех счастливчиков.
Больше всего, по словам астролога, деньги в мае будут липнуть к Тельцу, у которого во второй половине месяца сложится невероятно успешная комбинация для финансовых дел, потому ему даже не придется напрягаться.
"Это связано с тем, что 16 мая Юпитер, планета успеха, счастья и благосостояния, входит в этот знак. Потому деньги просто свалятся на Тельца", – уточнил Влад Росс.
Вторым знаком, который точно обрадуется финансовому гороскопу на конец весны, по прогнозу астролога, станет Козерог. По словам Влада Росса, Козерога будет ждать денежный успех в новых планах и проектах, особенно долгосрочных, потому следует работать именно в этом направлении.
"Открытие нового бизнеса принесет Козерогу финансы и новые возможности", – уточнил Росс.
Третьим счастливчиком в плане денежных поступлений в мае-2023, по мнению астролога, станет Стрелец, которого ждет большая удача в финансовых делах.
"Перед Стрельцом откроются невероятные финансовые возможности. Однако ключиком к этому успеху будет коллективная работа, то есть ему необходимо действовать в компании друзей и единомышленников. Подчеркиваю, Стрельцу важно избегать работы в одиночестве и нужно стараться решать все вопросы коллективными усилиями. Также в мае будут успешными любые стартапы Стрельца", – заверил Влад Росс.
Напомним, ранее астролог Влад Росс составил прогноз на май 2023 год и рассказал, как в конце весны пойдут дела в работе, любви и финансовой сфере. Кроме того, Влад Росс составил детальный гороскоп на май-2023 для всех знаков зодиака и назвал счастливчиков и неудачников месяца.
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