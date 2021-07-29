Деньги притянет как магнит: несколько простых примет, которые привлекут богатство

Приметы про деньги / pixabay

Приметы в нашей жизни всегда были и будут. Многие в них верят, многие нет, но знаки судьбы так или иначе направляют каждого из нас.

Люди к приметам, связанным с деньгами, относятся более внимательно. Эти денежные приметы могу оказаться полезной для вас.

Самая известная примета на деньги – это зачесавшаяся левая ладонь. Стоит знать, что чем сильнее она чешется, тем крупнее будет сумма.

Каждый раз, получая прибыль, лучше отдавать немного нуждающимся, это будет сулить вам дивиденды в будущем.

Красный кошелек будет притягивать деньги. Лучше класть банкноты цифрами вниз и в одну сторону. Денежная энергия будет удерживаться внутри и притягивать прибыль.

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Также лучше положить в кошелек одну купюру, которую вы никогда не будете тратить или разменивать, она способна притягивать деньги.

Заметили лежащую на земле монетку или украшение, то они тоже могут сулить удачу. Если монета лежит "орлом" вверх - возьмите ее левой рукой. Если "решкой", то лучше вообще пройти мимо.

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Если вы еще не знали, то замечательный знак - бабочки и птицы. Если рядом с вами села или пролетела бабочка, то это к деньгам.

Заметили на одежде маленьких красный паучок, его называют "деньгопрядом", то это к обновке, а если поймать в ладонь – то скоро ждать прибыли.

Чтобы привлечь в дом достаток, то положите купюру под скатерть стола и не тратьте ее. Также можно убрать монетку под коврик у входной двери, это привлечет богатство.