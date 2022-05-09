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Деньги льются рекой: двум знакам зодиака мощно подфартит с финансами в мае 2022

9 мая 2022, 10:08

Май не поскупится на щедрые подарки для двух знаков зодиака.

Гороскоп май 2022
Гороскоп на май 2022 - знаки-счастливчики / depositphotos.com/

Последний месяц весны принесет немало испытаний представителям зодиакального круга. Однако два знака могут заручиться невероятной денежной удачей и улучшить свое материальное положение.

О том, каких сюрпризов судьбы ожидать остальным, читайте в материале: Гороскоп на май 2022 для всех знаков зодиака: Овнам – большие деньги, Близнецам – зависть.

Астрологи назвали знаки зодиака, перед которыми открываются возможности увеличения дохода и приумножения капитала.

Скорпион

Скорпионам в конце весны выпадает большой шанс укрепить свое финансовое благосостояние. Ваша "чуйка" на деньги вас не подводит, даже коридор затмений не может повлиять на способность предугадать события. Вы знаете из чего можно извлечь максимальную выгоду и как обернуть ситуацию себе на пользу. К тому же начнет свое ретроградное движение Плутон и это только усилит денежное везение знака. Расположение планет усилит вашу уверенность в собственных силах и зарядит энергией. Май – благоприятное время для дальних поездок и командировок. Повезет тем, чья работа связана с вождением транспортных средств.

Стрелец

Расположение планет в мае подарит Стрельцам большое везение во всех жизненных сферах. Не помешает им ни ретроградный Меркурий с 3 мая, ни Плутон, который начал движение назад 29 апреля. Красноречие и коммуникабельность знака позволяет заводить много новых знакомств, в том числе и полезных. Вы сможете привлечь на свою сторону влиятельных людей, которые могут сыграть немаловажную роль в развитии карьеры и повышения уровня доходов. Прибыль может принести и дело, которое приносит вам больше всего удовольствия. Ни коридор затмений, ни расположение планет не пошатнет вашу финансовую стабильность.

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