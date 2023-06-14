Деньги будут литься рекой: 3 знака зодиака повысят доход уже в июле

Астрологи составляют гороскоп на второй месяц лето и уже рассказали, кому улыбнется финансовая удача.

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3 знака зодиака повысят доход уже в июле / коллаж: Главред, фото: pexels

Эксперты по звездам уже составляют гороскоп на июль 2023 и рассказали, для кого этот месяц будет особенно удачен в финансовом аспекте. Фортуна богатства и заработка обещает улыбнуться трем представителям зодиакального круга.

Начало месяца порадует

Уроженцам знака Близнецов повезет с деньгами в первые три недели месяца. Ожидайте неожиданных денежных поступлений. Вы, вероятно, получите хорошую премию или изрядную прибавку к зарплате. Есть шанс получить наследство. Партнерство в бизнесе пойдет очень хорошо. Новый источник дохода может стать главным событием месяца. Не доверяйте слепо даже своим ближайшим соратникам, а проявляйте осторожность.

Приток денег

Денежная ситуация будет хорошей для Львов. Указывается увеличение финансов и хороший приток денег. Начальники будут довольны вами, и вознаграждение будет пропорциональным. Вся ваша тяжелая работа в прошлом принесет свои плоды. Вы можете побаловать себя некоторыми предметами роскоши. Учитывайте свои расходы к концу месяца. Для деловых людей этот месяц будет удачным в финансовом плане. Ваши инвестиции принесут богатые дивиденды, и бизнес будет расти как на дрожжах.

Всплеск финансов

Начало июля обещает быть хорошим временем в финансовом плане для весов. Если вы ожидаете прироста, вы, вероятно, получите всплеск. Вы можете выиграть несколько конкурсов или лотерей. Вы будете очень довольны денежным притоком. Дополнительные расходы могут вызвать у вас некоторое беспокойство к концу месяца. Деловым людям звезды предвещают успех во всех начинаниях.

Смотрите видео астролога Влада Росса о том, кто разбогатеет летом:

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