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Денежный гороскоп на октябрь-2022: когда стоит и не стоит тратить деньги

3 октября 2022, 19:28

В период с 5 и до 23 октября, считает астролог Влад Росс, можно и нужно, если позволяют денежные запасы, приобретать предметы искусства и драгоценности.

Астрология, денежный гороскоп
Денежный гороскоп на октябрь-2022: когда стоит и не стоит тратить деньги / https://ua.depositphotos.com/

На протяжении второго осеннего месяца будет крайне неудачное время для крупных кредитов либо инвестиций. Об этом говорится в гороскопе на октябрь 2022 года, который составил известный астролог Влад Росс.

"Что касается финансовых тем, то статичность Плутона может давать торможение и задержку в решении серьезных финансовых вопросов вблизи 9 октября. Это неудачное время для крупных кредитов либо инвестиций. Вообще, мировая финансовая система может рухнуть вблизи разворота Плутона. Поэтому не удивляйтесь, если в это время произойдет обвал рынка ценных бумаг и цен на нефть. Вообще, Плутон связан с энергетикой. Поэтому сентябрь – это последний месяц с большими ценами на газ. Все это рухнет в октябре", ‒ говорит он.

В период с 5 и до 23 октября, считает Росс, можно и нужно, если позволяют денежные запасы, приобретать предметы элитарного искусства и ювелирные изделия.

"Венера, планета финансов, будет часть месяца двигаться по знаку Весы – с 29 сентября по 23 октября. А Весы – это знак силы Венеры. В период этого транзита люди охотнее заключают договоры и идут на компромиссы, деньги тратятся легко и без сожаления, особенно на то, что доставляет эстетическое удовольствие. Поэтому после статичности Меркурия, после 5 октября, и до 23-го числа хорошо покупать предметы искусства, ювелирные изделия и прочее. Если вы организовываете выставки предметов искусства и рукоделия, продаете цветы или занимаетесь флористикой, то это прекрасное время для вас: будет больше покупателей, клиентов", ‒ говорит астролог.

А вот после 23 октября лучше очень ограничить себя в тратах, утверждает Росс.

"23 октября Венера перейдет в знак своего изгнания – Скорпион. Поэтому возможны крайности в последней декаде октября, особенно в тратах. Не очень хорошее время, чтобы во что-либо вкладывать деньги. После 23 октября и до конца месяца лучше не совершать покупки, иначе, купите, например, телевизор – он быстро сгорит", ‒ подытожил он.

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