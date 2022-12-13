Денежный гороскоп 2023: каким знакам зодиака ждать богатства в год Кролика

Новый год 2023 с нетерпением ждут все. Каждый мечтает стать счастливее и привлечь финансовый достаток. Астрологи отмечают, что в новом году Кролика ждать большой денежной удачи нескольким знакам зодиака.
Тельцов в 2023 году ждет финансовая стабильность. Этот знак зодиака может к лету значительно увеличить свой капитал.
Близнецам можно начинать рисковать в 2023 году. Бизнес-идею, которую вы давно хотели реализовать, пойдет на ура.
Львам можно не беспокоиться о финансовом состоянии. Год Кролика для этого знака зодиака будет удачным.
Весам нужно в первой половине года наладить свой финансовый достаток. Астрологи говорят, что вторая половина года будет тяжеловато. А еще, Весов ждет невероятный подарок судьбы. Вы сможете осуществить давнюю мечту.
Скорпионам нужно будет ловить удачу за хвост. Всего два месяца в году, когда деньги будут притягивать к вам магнитом. Июль и декабрь 2023 для Скорпионов будет победоносным в финансовом плане.
К Водолеям Кролик будет очень щедр. Этому знаку зодиака следует прислушиваться к себе и внутреннему голосу, чтобы правильно принимать важные решения связанные с деньгами.
А вот Рыбам стоит ловить удачу за хвост летом 2023. Это чудное время для приобретения дорогих вещей. Также Рыбам стоит откладывать деньги, ведь можно ожидать испытания к концу 2023 года.
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