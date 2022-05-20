Денежное изобилие и счастье в личной жизни: 4 знака станут везунчиками в новолуние 30 мая

Гороскоп на май 2022 - кому новолуние 30 мая подарит удачу/ depositphotos.com/

Обновление лунного цикла непростой процесс и многие в этот день могут испытывать проблемы и трудности. Однако они не коснутся четырех представителей зодиакального круга. В день новолуния 30 мая они могут полагаться на удачу.

О том, кому первый месяц лета принесет самые приятные моменты, а кому придется несладко, читайте в материале: Гороскоп на июнь 2022 для всех знаков зодиака: Весам – неожиданные деньги, Стрельцам – зависть.

Астрологи назвали четыре знака, которым в день обновления лунного цикла судьба преподнесет щедрые подарки.

Телец

День новолуния 30 мая 2022 открывает перед Тельцами новые карьерные горизонты. Не стоит бояться ответственности и риска, именно смелых и любит удача. Активные и инициативные представители земеного знака могут рассчитывать не только на повышение в должности, но и увеличение дохода. Однако не стоит забывать о семье, в этот день нужно уделить время домашним.

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Близнецы

Воздушные Близнецы в этот день будут настоящими счастливчиками. Вам будет сопутствовать успех во всех делах и начинаниях. Вы можете идти на риск, однако стоит помнить о том, что ваши конкуренты и соперники не дремлют и ждут подходящего момента, чтобы вам насолить. Новые начинания будут успешными, однако для этого нужно все свои планы хранить в секрете. Порадует и семейная жизнь. Между вами царит любовь и взаимопонимание.

Рак

Удача ждет Раков в больших проектах. Вы также сможете довести до конца дело, которое отнимало много времени и сил и получить одобрение руководства. Не исключены новые знакомства с влиятельными людьми, которые смогут помочь в трудную минуту. Стоит обдумать и выгодное предложение, которое обещает лучшие условия труда. Денежные поступления позволят накопить деньги и порадовать семью крупной покупкой.

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Лев

В день новолуния Львы могут рассчитывать на новые возможности, которые обещают повышение заработной платы, увеличение дохода или продвижение по карьерной лестнице. Вы сможете получить хорошие новости, которые долго ожидали. Не стоит поддаваться соблазну потратить полученную сумму денег до копейки, задумайтесь о том, как рационально вложить деньги, чтобы онр начали приносить стабильный доход.

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