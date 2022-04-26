Денежное благополучие и исполнение желаний: кому из знаков крупно повезет в течение 5 лет

Гороскоп на май 2022 - кому из знаков повезт в ближайшие 5 лет / depositphotos.com/

В ближайшие годы Юпитер – планета удачи и везения будет оказывать большое влияние на благополучие пяти представителей зодиакального круга. Им стоит приготовиться к большим переменам во всех сферах жизни.

Гороскоп на май 2022 расскажет, кому из знаков зодиака можно рассчитывать на денежную удачу и профессиональные успехи, а кого ожидает судьбоносная встреча.

Астрологи назвали знаки зодиака, которым в период "правления" Юпитера судьба не поскупиться на щедрые сюрпризы и благоприятные перемены в жизни.

Овен

Жизненная энергия и активность Овнов постоянно побуждает их двигаться вперед и не пасовать перед трудностями. Если Они что-то задумали, мало что сможет остудить их пыл в достижении поставленных целей. Они неутомимые труженики и обладают большими амбициями. В течение следующих лет Овнам выпадет шанс получить желаемую работу и должность, а также много путешествовать. Финансовое положение и стабильный рост доходов смогут это позволить, обеспечивая светлое будущее.

Телец

Тельцы больше всего ценят комфорт и стабильность во всем от материальной сферы до личной жизни. В эти несколько лет представители земного знака сосредоточат усилия на финансовой стороне жизни. Их главной целью станет обеспечение стабильного заработка и процветания. Они смогут инвестировать в дело, которое принесет не только солидный доход, но и удовольствие.

Лев

Огненные Львы всегда полны запала воплощать свои самые безумные идеи. Жизненная энергия придает им страсти, и они редко сидят сложа руки. Они предпочитают действовать, а не быть сторонним наблюдателем. В следующие пять лет Львы станут творцами своей судьбы. Их ждет профессиональный успех, который позволит меньше думать о заработке и больше о том, как раскрыть перед собой новые горизонты. Они не упустят выгодных возможностей.

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Дева

Мимо педантичных и организованных Дев и муха не пролетит незамеченной. Способность упорядочивать все вокруг себя и со всей серьезностью подходить даже к мелким обязанностям и не бояться ответственности делает представителей знака прекрасными руководителями. Девы – большие трудоголики и именно это помогает им добиваться успеха. В течение нескольких лет перед Девами открываются заманчивые перспективы достичь карьерных высот, приумножить капитал и сколотить состояние, которое позволит воплотить в жизнь мечты.

Козерог

Практичные и амбициозные Козероги с завидным упрямством достигают поставленных целей. Ответственный знак зодиака никогда не станет выполнять работу спустя рукава. Придерживаясь четкого плана, они быстрее достигают успехов. Следующие пять лет Козероги смогут наслаждаться плодами своих трудов не испытывая недостатки ни в чем. На своем пути они могут встретить союзников, которые помогут осуществить давние мечты.

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