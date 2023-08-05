Денежная зона в квартире по фэншуй: где хранить деньги, чтобы они приумножались

Приумножение богатства и денег - цель практически каждого человека. Однако мало кто знает, что благодаря правильной организации пространства можно улучшить атмосферу в доме и приумножить средства. Согласно древней Даосской практике фэншуй, денежная зона в квартире находится в особом месте, а где - мы расскажем далее.
Где находится зона богатства по фен-шуй - размещение в квартире
Эксперты утверждают, что юго-восточная часть в доме - самая благоприятная для привлечения финансов. В этой "зоне богатства" лучше всего ставить рабочий стол или оборудовать рабочее место. Также неплохо размещать картины с изображением фруктов, большиме комнатные растения или аквариуму. В таком случае средств в жизни начнет становиться больше.
Где хранить деньги в доме по фен-шуй - финансы
Наиболее благоприятным местом для хранения денег является, как не странно, кухня. В этом месте в жилом помещении люди проводят очень много времени, готовят еду, собираются семьями. Таким образом деньги могут напитаться хорошей энергией и приумножаться, увеличиваться в размере.
Однако есть важное условие - финансы стоит хранить в темном месте. Желательно - в деревянной или металлической шкатулке с замком. Замок может быть и бутафорией, но лучше, чтобы он всё же был.
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