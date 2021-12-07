Денежная удача, крепкое здоровье и счастливые отношения: 3 знака, которым неимоверно повезет в Новый год 2022

Гороскоп на 2022 год / depositphotos.com/

Новый год 2022 под покровительством Черного Водяного Тигра будет насыщен приятными событиями и головокружительными переменами для многих представителей зодиакального круга. Но только три из них смогут привлечь удачу на свою сторону.

О том, какой месяц для каждого знака станет судьбоносным, читайте в нашем материале: Любовный гороскоп на 2022 год: в каком месяце знаки зодиака смогут встретить свою судьбу в год Тигра.

Астрологи выделили три знака зодиака, которые в наступающем году смогут взять фортуну в союзники и достичь успехов в любой важной жизненной сфере.

Телец

2022 – год Тигра принесет Тельцам сказочную удачу. Представители знака смогут поверить в собственные силы и решить трудные вопросы и проблемы, которые казались непосильными. Такие целеустремленность, трудолюбие и активность позволят совершить карьерный рывок. Наступающий год будет успешным и для тех, кто задумывается открыть свое дело. Главное не мешкать, а сделать первый шаг. Тигр благоволит решительным и смелым людям и поможет достичь желаемого.

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Лев

Львы – настоящие счастливчики 2022 года. Представители огненного знака смогут реализовать свой потенциал во всех жизненных сферах. Вы можете рассчитывать на благосклонность фортуны в профессиональной деятельности – ваши карьерные успехи удивят даже скептиков. Финансовое положение будет стабильным, если вовремя удерживать свои мимолетные импульсы. В делах любовных звезды также сулят удачу – вы сможете встретить человека, с которым захочется серьезных отношений.

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Скорпион

В финансовых вопросах удача будет сопутствовать Скорпионам, которые инвестируют средства в долгосрочные проекты. Это будет приносить стабильный доход. Однако наибольшее везение представителям стихии Воды звезды пророчат в любви. Вам посчастливится встретить человека, который сможет развернуть направление вашей жизни. Эти отношения будут чувственными и страстными. В этом союзе нужно проявлять инициативу и прислушиваться к желаниям партнера. Поиск компромисса сделает отношения идеальными и гармоничными.

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